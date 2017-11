Toàn cảnh khu The Mansions ParkCity Hanoi với 146 ngôi nhà trong công viên Những ngôi nhà 3 và 4 tầng trong công viên có thiết kế độc đáo, với diện tích sàn từ 295 đến 438 mét vuông The Mansions có mật độ xây dựng thấp hơn so với các tiểu khu còn lại , chỉ 28 căn/ha Khu tiện ích The Mansions một đặc quyền đẳng cấp chỉ dành riêng cho cư dân với đầy đủ các tiện ích nằm ngay ngưỡng cửa The Mansions Club bao gồm 01 hội trường đa năng, 3 bể bơi ngoài trời, khu vườn nướng và lửa trại, sân chơi khám phá,…sẽ góp phần mang lại cho cư dân cảm giác tiện nghi, thoải mái nhất. Khu vườn nướng và lửa trại là nơi gia đình sum họp Nơi đây được ví như một thiên đường nghỉ dưỡng dành riêng cho những cư dân tìm kiếm nhịp sống lắng đọng yên bình Ngôi nhà 4 tầng trong công viên được trang bị thang máy riêng là một ý tưởng đột phá, đi đầu trong thị trường bất động sản Hà Nội Thiết kế thông tầng, mang lại cảm giác thông thoáng, tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên cho cả ngôi nhà, tối ưu hóa không gian thiên nhiên cho một không gian sống đẳng cấp. The Mansions ParkCity - Ý tưởng tuyệt vời về không gian sống hoàn hảo Cơ hội vàng để sở hữu khu nhà ở thấp tầng duy nhất còn lại của ParkCity Hanoi. Thứ 7 (25/11) tới, tại ParkCity Hanoi sẽ diễn ra sự kiện công bố giá và chọn căn The Mansions. Đây là cơ hội để sở hữu ngôi nhà tại phân khu thấp tầng cao cấp duy nhất còn lại và gia nhập cộng đồng cư dân thịnh vượng ParkCity Hanoi. Liên hệ hotline 093 679 3338 hoặc truy cập www.parkcityhanoi.com.vn./.

