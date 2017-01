Ăn theo ‘Rồng Hải Phòng’ - Áo phông rồng Pikachu náo loạn thị trường

Sau khi “rồng vàng” ở Hải Phòng gây bão trên mạng xã hội, áo phông in hình "rồng Pikachu" xuất hiện, rất nhiều khách hàng đặt mẫu áo này, nhiều nơi đã "cháy hàng".

Một con rồng được trang trí bằng những bông hoa vàng nằm trên đường Lê Hồng Phong (Ngô Quyền, Hải Phòng) đã được tháo gỡ vào ngày 8/1 sau vài ngày gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều sản phẩm ăn theo hình ảnh "rồng Pikachu" xuất hiện, trong đó, mặt hàng áo phông in hình "rồng Pikachu" là ăn khách hơn cả.

Áo phông rồng Pikachu gây náo loạn thị trường.

Loại mặt hàng này mới chỉ xuất hiện 1, 2 hôm nay nhưng đã gây sóng gió trên mạng xã hội. Theo cảm nhận của người tiêu dùng, những chiếc áo phông in hình "rồng Pikachu" đã trở thành một biểu tưởng cho Tết năm 2017, thậm chí nhiều người hóm hính ví đây như một linh vật mới của thành phố Hải Phòng.

Anh Đức Trọng, một người dân đang sinh sống tại Hải Phòng cho biết: "Mấy hôm nay đi đâu người ta cũng bàn tán về 'rồng Pikachu', tôi không biết nó là con gì rồng hay là rắn. Song lãnh đạo thành phố nói đây là rồng thì nó chắc chắn là rồng".

Nhận xét về những hình ảnh ngộ hĩnh mô phỏng "rồng Pikachu" trên mạng xã hội. Anh Trọng nói: "Bản thân tôi thấy nó khá... kỳ lạ, hài hước và ngộ nghĩnh".

Giá mỗi chiếc áo phông in hình "rồng" được bán với giá từ 90.000 - 120.000 đồng, tùy nơi. Chị Ánh Minh - một chủ xưởng in quần áo cho biết: "Áo phông có hình 'rồng Pikachu' thực chất là áo phông trắng rồi được in đè lên".

"Mặt hàng này mới xuất hiện 1, 2 hôm nay thôi nhưng đã có rất nhiều người đến in. Nhiều cơ sở bán buôn đã đến đặt cả trăm chiếc, còn nhỏ lẻ khá đông". Theo ước chừng của chị Minh, chỉ riêng trong tối ngày hôm qua, chị có khoảng 100 đơn hàng từ những khách hàng nhỏ lẻ đến in, còn các cơ sở bán buôn thì chị Minh không tiết lộ.

"Hiện tại, cơ sở in của mình có 2 máy in để dành nguyên ngày mai in hình 'rồng' Pikachu để trả hàng cho khách mua buôn", chị Minh nói.

Đồng quan điểm của chị Minh, chị Nguyễn Thị Nga, trú tại quận Ngô Quyền (Hải Phòng) hào hứng: "Mới chỉ xuất hiện hôm qua thôi mà tôi đã nhận được hàng trăm đơn hàng. Hiện tôi đã phải hẹn trả hàng cho khách ít nhất 1 ngày".

Được biết, những hình vẽ mô phỏng "rồng Pikachu" mà các xưởng in áo đang sử dụng là của tác giá Thăng Fly. Hiện tại, tác giả trẻ này cho ra rất nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh mô phỏng chú "rồng Pikachu huyền thoại” này.

Ngoài mặt hàng áo phông, các loại cốc, bát, đĩa in hình "rồng Pikachu" cũng gây được sự chú ý của nhiều người. Ngoài ra, theo tìm hiểm của phóng viên báo điện tử VTC News, đang có một doanh nghiệp đang thương lượng với tác giá của hình ảnh "rồng Pikachu" để sản xuất một số món đồ ăn theo hình ảnh "rồng Pikachu" như gấu bông, búp bê, hay một số đồ mỹ nghệ./.