“Bí kíp” phân biệt mỹ phẩm thật - giả

Thị trường mỹ phẩm hiện nay thật giả lẫn lộn. Mỹ phẩm hàng “xịn” giá rẻ xuất hiện khắp mọi nơi. Các cửa hàng bán đồ xách tay mọc lên như nấm sau mưa với giá rẻ bất ngờ. Thực tế, không ít hàng nhái đội lốt hàng xách tay. Dễ dàng tìm thấy những gian hàng bày bán mỹ phẩm đa chủng loại mà các chủ quán thường giới thiệu là hàng hiệu. Đánh vào tâm lý chuộng hàng ngoại của nhiều người, vô số những sản phẩm được cho là hàng ngoại tràn vào thị trường Việt Nam. Đặc điểm chung của hàng hiệu giá rẻ là không tem, không hạn sử dụng... Hàng giả, hàng kém chất lượng thường trình bày in ấn không rõ ràng, hoặc vỏ hộp đã cũ, nhàu nát. Về mặt cảm quan, son, phấn mắt và phấn má hồng khi trang điểm trên da có cảm giác nhẹ, mùi thơm nhẹ và dễ chịu, độ phủ mịn, đều. Một trong những cách phân biệt mỹ phẩm thật - giả tốt nhất là sử dụng phần mềm kiểm tra trên điện thoại. Các hãng mỹ phẩm uy tín trên thế giới đều đầu tư rất kỹ vào bao bì sản phẩm. Cho nên mỹ phẩm "xịn" thường có màu sắc tươi sáng, các đường nét in trên vỏ cũng rất sắc sảo. Nên tìm mua những sản phẩm, thương hiệu mỹ phẩm có uy tín.... Mỹ phẩm "rởm" thường có giá rẻ hơn rất nhiều so với sản phẩm thật. Những sản phẩm chính hãng của công ty thường có giá từ 300.000 đồng trở lên chứ giá không thể chỉ vài chục nghìn như nhiều nơi đang rao bán. Mỹ phẩm chính hãng phải có tem chứng nhận của Bộ Công an.

