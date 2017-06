Bí quyết khiến đặc sản khô cá đét hút khách cháy hàng

Cá đét thân dài và gầy có nhiều ở khu vực biển Quảng Nam - Đà Nẵng, Phú Yên... Cá đét là nguồn thực phẩm cung cấp nhiều chất đạm, ít chất béo, có nhiều canxi. Cách đây 5-7 năm cá đét khô đã lột xác thành một đặc sản, sánh vai cùng mực khô, cá cơm, cá bò khô. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ) Để làm khô cá đét ngon ngọt phải chọn cá thật tươi. Cá vừa mới bắt được các ngư dân làm ngay bằng cách cắt bỏ đầu, rửa sạch, xẻ đôi rồi nấu nước muối pha ít hạt nêm với độ mặn vừa phải để ngâm cá. (Ảnh: Dân Việt) Cá sau khi ngâm muối vớt ra để ráo tiếp tục tẩm muối ớt. Công đoạn cuối và cũng quan trọng nhất là đem phơi nắng. Cá được trải lên vỉ đặt lên giàn cao, cách mặt đất từ 1-1,5m để phơi, tránh bị dính cát.Mỗi lứa cá đét khô cần 2 nắng (phơi hai ngày) là vừa khô tới. (Ảnh: Dân Việt) Cứ 5 kg cá tươi mới làm được 1 kg cá khô. Những con to sẽ được bán với giá khoảng 100.000 đồng/kg, với những con nhỏ hơn sẽ có mức giá từ 70.000 – 80.000 đồng/kg. (Ảnh: Dân Việt) Khô cá đét được chế biến thành nhiều món, nướng là khoái khẩu nhất. Nướng cá đét phải để lửa than liu riu, chờ cá chín vàng mặt dưới, trở mặt trên xuống cho đến khi cả hai mặt da phồng rộp lên. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ) Nhiều người dân ở Phú Yên cho hay, ăn cá đét khi nhậu còn ngon hơn cả khi ăn với cơm (Ảnh: IT) Thịt cá ngọt lịm, dòn dòn, thơm phức, hòa quyện với vị cay nồng của tương ớt khiến thực khách mê ly. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

