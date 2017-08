Cận cảnh những loại rau rừng giá cao vẫn hút khách

Rau dớn vừa là một loại rau rừng đặc sản được nhiều người ưa thích vừa là một loại thảo mộc dùng để chữa một số bệnh phổ biến như cảm, ho, viêm họng, lợi tiểu. (Ảnh: biggreen) Người ta lấy lá non, ngọn non dùng luộc, nấu canh, xào thịt, làm nộm cũng có thể dùng ăn sống. (Ảnh: biggreen) Món rau dớn xào thịt. (Ảnh: biggreen) Rau bò khai có hình dáng khá giống ngọn su su nhưng mảnh hơn và màu xanh non hơn. (Ảnh: Kienthuc) Tại các vùng trồng rau này, giá rau chỉ khoảng 5.000 - 6.000 đồng/bó. Khi mang về thành phố, công vận chuyển, cộng với số lượng hàng không nhiều nên giá rau bò khai mới đắt đỏ. (Ảnh: Kienthuc) Rau bò khai có thể chế biến được nhiều món tương tự như các loại rau muống, rau su su. Chúng thường dùng xào tỏi, xào mực, tôm, thịt bò hoặc nấu canh. (Ảnh: Kienthuc) Cây tầm bóp mọc hoang ở ruộng, bờ ruộng và hàng rào... Toàn cây có vị đắng, tính mát, không độc. (Ảnh: dulichmocchau) Nhưng khi chế biến, tầm bóp sẽ có vị ngon khó cưỡng. Chính vì thế, loại rau này hiện nay đang được "săn lùng". (Ảnh: dulichmocchau) Rau sắng hay còn gọi là cây rau ngót rừng, cây mỳ chính, rau ngót quế, đây là loại rau được dùng để nấu canh và còn là bài thuốc chữa trị được nhiều bệnh, mang đến sức khỏe tốt cho con người. (Ảnh: tacdungcuacay) Khác với rau ngót nhà, rau ngót rừng có vị ngọt hơn và có mùi vị đặc trưng của rau rừng. Rau sắng thường xuất hiện vào mùa hè, và rất đắt có khi lên tới 100.000 đồng/kg. (Ảnh: tacdungcuacay) Ngó Xuân là một loại rau (hay còn gọi là cây Cải thơm) được biết đến là đặc sản vùng xứ lạnh Lào Cai.(Ảnh: nongsandungha) Hiện nay giá ngó xuân ở nhiều nơi dao động từ 40-80.000 đồng/kg. (Ảnh: nongsandungha)

