Chênh lệch giá mua – bán vàng tăng lên 700.000 đồng/lượng

Nới rộng giá mua - bán vàng SJC

Xu hướng chung của thị trường vàng trong nước tuần qua không có biến động đáng kể. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng tăng 150.000 đồng/lượng từ mức 36,30 triệu đồng/lượng ở cuối tuần trước lên mức 36,45 triệu đồng/lượng. Trong những phiên giao dịch sau đó, giá vàng SJC hầu như giữ giá trong khoảng từ 36,45 – 36,55 triệu đồng/lượng – mức giá cao nhất vàng SJC đạt được trong tuần qua.

Ở những phiên giữa tuần, giá vàng SJC đã có xu hướng giảm do tác động giảm sâu từ giá vàng thế giới. Phiên giữa tuần giá vàng đã giảm chỉ còn 36,25 triệu đồng/lượng và đây cũng là mức giá cao thấp nhất trong tuần qua của vàng SJC.

Biến động của giá vàng SJC trong nước tuần qua. (Ảnh: sjc.com.vn)

Chốt phiên cuối tuần này, giá vàng SJC đứng ở mức 36,46 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm của tuần trước đó, giá vàng trong nước vẫn tăng thêm 160.000 đồng/lượng.

Đáng chú ý là mức chênh lệch giá mua vào – bán ra của vàng SJC trong tuần qua liên tục duy trì ở mức cao. Mức chênh lệch giá mua – bán theo niêm yết của Tập đoàn DOJI thường xuyên ở mức 400.000 đồng/lượng. Phiên cuối tuần sáng nay, mức chênh lệch giảm xuống còn 250.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, niêm yết giá vàng tại Công ty VBĐQ Sài Gòn cũng cho thấy, mức chênh lệch giá mua – bán vàng không khi nào thu hẹp về dưới mức 600.000 đồng/lượng trong suốt tuần qua. Ngay trong sáng cuối tuần hôm nay (24/12) giá bán ra lại được điều chỉnh tăng 700.000 đồng/lượng so với giá mua vào.

Biến đổi giá của vàng trong nước tuần qua cùng chiều với diễn biến của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, tốc độ tăng giảm của giá vàng SJC vẫn chậm hơn nhiều so với giá vàng thế giới.

Trong khi giá vàng thế giới giảm kỉ lục thì giá vàng SJC trong nước biến động giảm không đáng kể. Điều này khiến mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới tăng cao lên mức trên 6 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước tiếp tục tuần giao dịch ảm đạm khi giá vàng khó đoán định nên khó hấp dẫn các nhà đầu tư. Theo thông tin từ các công ty kinh doanh vàng bạc, phần lớn khách hàng quan tâm đến vàng trang sức làm quà tặng cho ngày Lễ Giáng sinh, giao dịch mua vàng tại các cửa hàng cao hơn giao dịch vàng bán ra nhưng với số lượng không lớn.

Chỉ số USD tiếp tục “ép” giá vàng

Giá vàng thế giới tuần qua diễn biến chủ yếu theo xu hướng giảm khi chỉ số USD so với các đồng tiền chủ chốt khác tăng lên cao nhất trong vòng 14 năm. Dù có hồi phục nhẹ trong những phiên cuối tuần, nhưng giá vàng thế giới vẫn duy trì đà giảm trong 6 tuần liên tiếp.

Chốt phiên cuối tuần này, giá vàng thế giới tăng nhẹ do chỉ số đồng USD bất ngờ giảm cùng với hoạt động mua vàng gia tăng trong thời điểm giá vàng giảm thấp.

Theo số liệu trên sàn Kitco, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á kết thúc phiên 23/12 tăng lên mức 1.132 USD/oz. Giá vàng giao kì hạn tháng 2/2017 cũng tăng tương ứng lên mức 1.133 USD/oz trên sàn Comex ở New York. So với chốt phiên tuần trước, giá vàng thế giới vẫn giảm 3 USD/oz và so với phiên đầu tuần giá vàng giảm 6 USD/oz.

Nhận định từ giới chuyên gia cho rằng, giá vàng thế giới tuần qua tiếp tục duy trì mức giá thấp có tác động từ thị trường tài chính. Giá vàng vẫn chịu áp lực giảm giá khi chỉ số USD tiếp tục tăng mạnh cùng những báo cáo khả quan của nền kinh tế Mỹ.

Giá vàng SJC tăng trở lại, cao hơn thế giới 6 triệu đồng/lượng VOV.VN -Chiều 23/12, giá vàng SJC tăng lên 36,29 triệu đồng/lượng, vàng thế giới vẫn giữ giá 30,16 triệu đồng/lượng. Trong báo cáo mới được Bộ Thương mại Mỹ công bố, quý III/2016, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,5% là mức tăng nhanh nhất trong vòng 2 năm qua. Giới đầu tư đoán định, sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ sẽ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2017 là tín hiệu tiêu cực cho giá vàng thời gian tới.

Capital Economics đưa ra nhận định, giá vàng có nguy cơ tiếp tục giảm trong ngắn hạn nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất, nhằm phù hợp với một số chính sách của tổng thống đắc cử Trump khiến lạm phát tăng cao.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng đưa ra nhận định, thị trường vàng có nhiều khả năng bị “kẹt” trong khoảng giao dịch hiện tại, khi chịu ảnh hưởng bởi việc Fed tăng lãi suất cũng như nhu cầu tiêu thụ vàng tại nhiều quốc gia châu Á giảm thấp./.