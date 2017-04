Chứng khoán toàn cầu giảm điểm do các rủi ro địa chính trị

Sáng nay (11/4), thị trường chứng khoán toàn cầu chịu sức ép do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và bất ổn chính trị ở châu Âu khiến các nhà đầu tư thận trọng, chuyển sang các tài sản an toàn như đồng Yên Nhật, vàng, trái phiếu.

Riêng giá dầu đi ngược chiều, tiếp tục tăng do lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh Mỹ vừa không kích căn cứ không quân Syria và sự đóng cửa của 1 khu khai thác dầu của Lybia.

Mỹ không kích Syria đã khiến giới đầu tư chứng khoán bất an.

(Ảnh minh họa: KT)

Chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương MSCI (trừ Nhật Bản) đi ngang, trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,55%.

Chỉ số chứng khoán Australia giảm gần 0,1%, sau khi chạm ngưỡng cao nhất trong vòng 1 năm vào ngày hôm qua. Cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp đến gần cùng căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, sau cuộc không kích của Mỹ ở Syyria đã khiến giới đầu tư bất an, cho dù một loạt số liệu kinh tế trong những tháng gần đây cho thấy kinh tế toàn cầu đang phục hồi.

Đồng USD tiếp tục mất giá so với đồng Yên Nhật. Tâm lý bất an của nhà đầu tư cùng đồng USD yếu đã giúp vàng trở thành kênh an toàn, với giá vàng tăng phiên thứ ba liên tiếp. Vàng giao ngay tăng 0,15% lên 1.256 USD/oz trong phiên giao dịch sáng nay./.