Điểm danh các mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu kỉ lục

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), giá trị xuất khẩu hàng rau quả 11 tháng năm 2017 ước đạt 3,16 tỷ USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm 2016. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 11 tháng đầu năm 2017 ước đạt 7,57 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2016. (Ảnh: DN&TM) Giá trị xuất khẩu hồ tiêu 11 tháng đạt 1,06 tỷ USD. (Ảnh: Thời báo Chứng khoán) Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 11 tháng ước đạt 6,87 tỷ USD. (Ảnh: Vietnam+) Giá trị xuất khẩu gạo 11 tháng ước đạt 2,48 tỷ USD. (Ảnh: Báo Dân trí) Khối lượng xuất khẩu cao su 11 tháng ước đạt 1,21 triệu tấn và 2,01 tỷ USD, chỉ tăng 8,2% về lkhối lượng nhưng tăng tới 38,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. (Ảnh: Doanh nhân Online) Giá trị xuất khẩu 11 tháng đối với mặt hàng cà phê ước đạt 2,89 tỷ USD. (Ảnh: Báo Thanh niên) Giá trị xuất khẩu 11 tháng đối với mặt hàng điêì ước đạt 3,2 tỷ USD. (Ảnh: Báo Hải quan)./.

