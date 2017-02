Gà vàng khuấy động ngày Thần Tài năm Đinh Dậu

Theo quan niệm dân gian, Ngày Thần Tài - tức mồng 10 tháng Giêng là ngày đẹp nhất và mang lại nhiều may mắn nhất cho mỗi người trong cả năm Đối với những người có niềm tin vào phong thủy, sắc vàng óng ả và sự quý hiếm của kim loại vàng luôn là đại diện cho sự phú quý giàu sang… Vào dịp năm mới, đặc biệt là khi ngày Thần Tài gõ cửa, người ta có xu hướng mua vàngđể cất giữ, để làm đẹp, tạo ra may mắn, góp phần mang đến những khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới trọn vẹn sung túc Trong dịp Ngày Thần tài năm Đinh Dậu 2017, Công ty PNJ giới thiệu ra thị trường các sản phẩm mới được thiết kế, chế tác từ chất liệu vàng 24k, bao gồm miếng vàng Đinh Dậu – Tài Lộc 1 chỉ, vàng miếng Phúc, Lộc, Tài... Thông điệp “Kim kê Đắc lộc – Phúc An khang” của PNJ Một điểm nhấn khác trong Ngày Thần tài năm nay của PNJ chính là hai sản phẩm Gà trống vàng và gà đẻ trứng vàng, vốn là những linh vật vừa thân thuộc vừa cao quý trong phong thủy Sản phẩm "gà đẻ trứng vàng" Tập đoàn DOJI giới thiệu đồng xu vàng in hình gà Lộc - Phát - Tài: Kim Dậu Lộc (1 chỉ), Kim Dậu Phát (2 chỉ) và Kim Dậu Tài (5 chỉ) Ngoài ra, DOJI còn có đồng xu Kim Thần Tài từ loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ Nhẫn tròn của DOJI với 3 mẫu: Nhẫn Lộc (1 chỉ), Nhẫn Phát (2 chỉ) và Nhẫn Tài (5 chỉ) Con giáp Lộc Phú Quý 2017 - Gà Vàng 24K (999.9) Đồng xu hình gà trong bộ 12 con giáp của Phú Quý Kim bài Thần Tài Phú Quý 2017 - 1 chỉ Bảo Tín Minh Châu chuẩn bị các sản phẩm như vàng nhẫn tròn trơn, nhẫn kim tiền, mặt dây hình con gà và sản phẩm hình con gà nguyên khối Với mức giá ở phân khúc bình dân, khoảng từ 4-5 triệu đồng, khách hàng của Bảo Tín Minh Châu có thể mua nhẫn tròn trơn bản vị 1 chỉ hoặc mặt dây hình con gà

