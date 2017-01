Giá USD tăng mạnh khiến nhà đầu tư choáng váng

Trong những ngày cận Tết, các thị trường giao dịch cầm chừng vì nhà đầu tư “nghỉ ngơi” để chuẩn bị đón Tết cùng gia đình. Dù vậy, kim loại quý và ngoại tệ đã khiến giới đầu tư ngạc nhiên khi bứt phá mạnh.

Trên thị trường vàng, sau nhiều lần điều chỉnh liên tục với xu hướng đi lên, giá vàng hôm nay 25/1 đã vượt mốc 37 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Điều đáng nói, giá vàng SJC tăng dù giá vàng thế giới điều chỉnh. Giá vàng SJC giao dịch phổ biến ở mức: 36,85 triệu đồng/lượng (mua vào) – 37 triệu đồng/lượng (bán ra).

Ngày 28 tết, tỷ giá tăng mạnh tại các ngân hàng.

Trên thị trường ngoại tệ, đặc biệt là thị trường tự do, giá USD “nóng” hơn giá vàng rất nhiều. Ngay từ đầu giờ sáng, các cửa hàng kim hoàn đã đẩy tỷ giá tăng khoảng 100 đồng/USD. Tới gần trưa, giá USD lại có thêm khoảng 50 đồng.

Tại Hàng Bạc, Hà Trung (Hà Nội), tỷ giá tự do giao dịch ở mức: 22.750 đồng/USD (mua vào) – 22.850 đồng/USD (bán ra), tăng 120 đồng/USD chiều mua vào và 150 đồng/USD chiều bán ra so với chiều hôm qua. Ở các cửa hàng khác nhau, giá giao dịch chênh lệch khoảng 10 USD.

Trên thị trường ngân hàng, giá USD cũng tăng khá mạnh. Tại Sacombank, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.530 đồng/USD (mua vào) – 22.858 đồng (bán ra), tăng 30 đồng/USD chiều mua vào và tăng 104 đồng/USD chiều bán ra.

Tại VietinBank, giá USD niêm yết ở mức: 22.560 đồng/USD – 22.640 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Tại Techcombank, giá USD niêm yết ở mức: 22.500 đồng/USD – 22.620 đồng/USD, tăng 20 đồng/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.530 đồng/USD (mua vào) – 22.630 đồng (bán ra), tăng 20 đồng/USD. Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.560 đồng/USD (mua vào) – 22.630 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD. Tại ngân hàng ACB, tỷ giá giao dịch ở mức: 22.540 đồng/USD (mua vào) – 22.650 đồng/USD (bán ra), tăng 30 đồng/USD chiều mua vào và tăng 40 đồng/USD chiều bán ra.

Giá USD tăng vọt khiến nhà đầu tư choáng váng. Cô Thu Hương (Hàng Bông – Hà Nội) chia sẻ dù biết giá USD có xu hướng tăng vào dịp cận Tết nhưng cô vẫn ngạc nhiên trước tốc độ tăng quá mạnh này của tỷ giá.

Trả lời phóng viên báo điện tử VTC News, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng đây không phải hiện tượng bất bình thường. “Hàng năm, dịp cận Tết, tỷ giá thường có xu hướng tăng. Đà tăng này mang tính chu kỳ” – TS Hiếu khẳng định.

“Tuy nhiên, nếu kéo dài qua Tết, hiện tượng này đáng để quan tâm” – Ông Hiếu cho biết thêm.

Ngoài tính chu kỳ, theo ông Hiếu, không loại trừ những biến động trên thế giới đang ảnh hưởng tới thị trường ngoại tệ Việt Nam. Sau ông tân Tổng thống Donald Trump nhậm chức, thị trường tài chính thế giới có nhiều chuyển động. Vừa trở thành ông chủ Nhà Trắng, ông Trump đã rút Mỹ khỏi TPP.

Cộng thêm những vấn đề liên quan đến Trung Quốc, Do Thái, động thái rút Mỹ khỏi TPP của ông Trump khiến vàng và USD biến động rất mạnh. Có phiên giá USD tăng mạnh nhưng có phiên đồng bạc xanh giảm sâu.

Sáng nay, giá USD tăng mạnh ở Việt Nam nhưng đang đuối sức trên thị trường thế giới. Tại thị trường châu Á, đồng bạc xanh đang giằng co mạnh. Trong rổ 6 đồng tiền mạnh, USD tăng so với Euro, franc Thụy Sĩ, đô la Australia nhưng giảm so với yên Nhật, bảng Anh và đô la Canada.

Trong đó, USD giảm sâu so với yên Nhật. Nhiều tháng trở lại đây, đồng yên Nhật đang có xu hướng tăng rất mạnh. Vì vậy, hiện tại, giới đầu tư thế giới đang có xu hướng rót tiền vào yên Nhật hơn là USD.

Từ đầu năm tới nay, đồng yên Nhật đã tăng giá 3,6% so với đồng USD, trong khi đô la Canada chỉ tăng 1,6%, thấp hơn mức tăng của phần lớn các đồng tiền trong nhóm 10 đồng tiền được giao dịch nhiều nhất thế giới.

Maximilian Kunkel, chiến lược gia cấp cao về đầu tư ở Zurich chuyên phục vụ các khách hàng siêu giàu cho biết khách hàng đầu cơ giá xuống đối với đồng USD hoặc cắt giảm nắm giữ đồng USD và thay vào đó mua vào những đồng tiền như Euro, Yên, và Krona Thụy Điển./.