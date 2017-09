Giá vàng tuần qua khởi sắc, đánh dấu tuần thứ ba tăng liên tiếp

Tuần qua, giá vàng trong nước bắt kịp nhịp tăng trên thị trường thế giới. Chốt tuần, mỗi lượng vàng SJC đã tăng khoảng 550.000 đồng so với cuối tuần trước.

Giá vàng tuần qua khởi sắc (Ảnh minh họa: KT)

Thị trường vàng trong nước sôi động

Tuần qua, giá vàng trong nước đã có đạt tăng giá ấn tượng. Đã khá lâu nhà đầu tư trong nước mới có cơ hội thu được lợi nhuận cao từ kinh doanh vàng như tuần qua.

Mở cửa phiên đầu tuần giá vàng SJC giao dịch trên thị trường tự do mua-bán ở TP HCM quanh mức 36,6 - 36,85 triệu đồng/lượng. Tại thị trường Hà Nội cùng thời điểm giá vàng giao dịch mua-bán quanh mức 36,6 - 36,87 triệu đồng/lượng.

Ngay trong phiên đầu tuần mặc cho giá vàng thế giới giảm nhẹ nhưng vàng trong nước vẫn tăng 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Trong tuần hầu như các phiên giá vàng đều tăng, mặc dù có phiên khi mở cửa có giảm nhẹ nhưng trong giao dịch lại tăng khá cao. Đến cuối tuần giá vàng trong nước đã bứt phá xa mốc 37 triệu đồng/lượng.

Chiều nay (9/9), giá vàng miếng tại Hà Nội được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 37,00 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,10 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP HCM, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết chiều mua vào là 36,94 triệu đồng/lượng, ở chiều bán ra có mức giá 37,16 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá bán ra cao hơn giá mua vào là 220.000 đồng/lượng.

Khi giá vàng tăng với bước giá rộng đã khiến cho nhà đầu tư tham gia vào thị trường nhiều hơn. Lượng mua và bán đan xen nhau trong các phiên. Hầu hết các phiên giá vàng ở mức cao thị trường đều đón nhận số lượng bán ra nhiều hơn, do nhà đầu tư chốt lời.

Giá vàng thế giới "treo" ở mức cao

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng lên mức cao nhất 1 năm qua. Vàng được khởi động tuần mới với ảnh hưởng từ cơn "chấn động" đến từ quả bom nhiệt hạch được Triều Tiên phóng thành công. Kim loại quý này tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2016. Giá vàng thế giới hiện ở mức cao nhất trong vòng 1 năm qua (Ảnh minh họa: KT)

Mức giá cao được duy trì một cách mờ nhạt trong 2 ngày sau đó nhờ triển vọng tăng lãi suất FED đã giảm đáng kể do lạm phát Mỹ đang ở mức thấp so với mục tiêu đề ra và nhu cầu trú ẩn an toàn.

Đà tăng giá của vàng có phần "lung lay" sau khi Chính phủ và Quốc hội chính thức đạt được thỏa thuận về trần nợ. Nhưng thời gian hụt hơi không quá dài khi vàng lại quay trở lại đà tăng nhờ đồng USD suy yếu sau khi cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) kết thúc.

Đồng bạc xanh xuống giá, vàng đã chớp lấy thời cơ để tăng lên mức cao nhất 1 năm qua. Các phiên khác trong tuần đều tăng mạnh. Mở cửa phiên đầu tuần, giá vàng thế giới tại thị trường châu Á đứng ở mức 1.333 USD/ouce, giảm nhẹ 2 USD/ouce so với chốt phiên cuối tuần trước.

Chốt phiên giao dịch tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (9/9) giá vàng thế giới đứng ở mức 1.347 USD/ouce. Giá vàng giao dịch tại thị trường châu Á sáng nay (theo giờ Việt Nam) ở quanh mức trên 1.346 USD/ouce.

Phiên tăng giá ấn tượng nhất của vàng thế giới là phiên ngày 8/9 khi nước Mỹ phải đối mặt với hàng loạt các thông tin bất lợi về kinh tế và việc làm. Tại thị trường Mỹ có lúc vàng giao ngay giao dịch tăng lên mức 1.357 USD/ouce.

Tính chung trong tuần vàng thế giới đã tăng 15 USD/ouce so với chốt phiên tuần trước, đứng ở mức giá cao nhất trong vòng 1 năm qua.

Trong thời gian tới dù còn nhiều nghi ngờ về giá vàng nhưng các nhà phân tích cũng như các chuyên gia thị trường vẫn còn khá lạc quan vào kim loại quý này./.

