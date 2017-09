Giá vàng tuần qua qua khởi sắc tăng 170.000 đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước tuần qua có diễn biến tích cực khi giá vàng liên tục có chiều hướng tăng qua nhiều phiên giao dịch. Dù mức giá mua – bán vàng tăng không nhiều nhưng cũng đánh dấu tuần giao dịch có sức bứt phá, khác biệt so trong suốt thời gian dài vừa qua.

Từ cuối tuần trước, giá mua - bán vàng SJC niêm yết tại Công ty VBĐQ Sài Gòn vẫn ở mức trên 36,4 triệu đồng/lượng (mua vào 36,28 triệu đồng/lượng; bán ra 36,48 triệu đồng/lượng). Ngay từ phiên giao dịch đầu tuần này, giá vàng SJC đã bắt đầu khởi sắc khi tăng ngay 40.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán.

Ở những phiên giao dịch tiếp theo, giá vàng không đảo chiều giảm mà có xu hướng tăng nhỏ giọt. Cao điểm mỗi phiên, giá vàng SJC có mức tăng từ 20.000 – 60.000 đồng/lượng. Phiên 30/8, giá vàng đột biến tăng mạnh 220.000 đồng/lượng, đưa giá vàng từ mức 36,40 triệu đồng/lượng lên mức 36,66 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng qua tuần giao dịch tại DOJI.

Đến cuối phiên giao dịch cuối tuần này (2/9), theo niêm yết giá vàng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn, giá mua vàng đang ở mức 36,45 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 36,65 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua – bán ổn định ở mức 200.000 đồng/lượng. Nếu so sánh với cùng thời điểm cuối tuần trước, giá vàng SJC qua 1 tuần giao dịch đã tăng thêm 170.000 đồng/lượng. Mức giá thấp nhất tuần được ghi nhận là 36,48 triệu đồng/lượng và cao nhất là 36,66 triệu đồng/lượng.

Tương tự với giá vàng SJC, Tập đoàn DOJI tuần qua cũng liên tục thay đổi giá vàng theo hướng tăng. Cuối tuần trước, giá vàng miếng tại Hà Nội được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức 36,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,43 triệu đồng/lượng (bán ra).

Qua 1 tuần giao dịch, đến ngày hôm nay, giá vàng niêm yết tại Tập đoàn DOJI hiện tại ở mức 36,58– 36,66 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với phiên cuối tuần trước, giá vàng đã được điều chỉnh tăng 230.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán. Mức chênh lệch giá bán đang vẫn cao hơn giá mua 80.000 đồng/lượng.

Do giá vàng SJC trong nước tuần qua có tăng nhưng không tăng mạnh so với giá vàng thế giới, do đó chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đã thu hẹp khoảng cánh rất mạnh. Từ mức chênh lệch giữa giá vàng nội và ngoại được duy trì trong khoảng 1,6 triệu đồng/lượng phiên đầu tuần, đến cuối tuần này, giá vàng thế giới chỉ thấp hơn giá vàng SJC 850.000 đồng/lượng.

Theo nhận định của đại diện một số công ty kinh doanh vàng bạc, diễn biến giá vàng tuần qua là khởi sắc sau 1 thời gian dài duy trì trạng thái ảm đạm. Diễn biến giá vàng tăng đang khiến thị trường vàng trong nước bắt đầu có nhu cầu đầu tư. Nhiều người tranh thủ khi giá cao đã tăng lượng vàng bán ra nhưng với số lượng không nhiều.

Giới đầu tư và các nhà phân tích thị trường khuyến cáo, thị trường vàng đang có những chuyển biến tích cực. Các nhà đầu tư vẫn cần phải có sự chuẩn bị chu đáo để theo sát diễn biến và lựa chọn đúng thời điểm để tiến hành giao dịch vàng.

Giá vàng thế giới tăng trên 30 USD/oz/tuần

Trong tuần trước, dự báo về giá vàng tuần này, đa phần các nhà phân tích và giới đầu tư đều có chung nhận định về việc vàng tiếp tục tăng giá. Thực tế, giá vàng đã tăng cao lập đỉnh trong hơn 10 tháng khi chốt tuần duy trì được mức giá 1.324 USD/oz.

Giá vàng thế giới tuần qua có thời điểm đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 10 tháng qua. Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đã tăng lên mức trên 1.342 USD/oz nhờ vào sự hỗ trợ của chỉ số lạm phát tháng 8 yếu hơn nhiều so với mục tiêu, điều này khiến việc đồn đoán Fed sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong năm đang giảm đi.

Giá vàng tăng vọt 3 phiên giao dịch cuối tuần.

Đặc biệt, giá vàng tuần qua khởi sắc còn có tác động từ diễn biến leo thang căng thẳng leo thang ở bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra sau khi Cộng hòa DCND Triều Tiên liên tục thử tên lửa đã khiến căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng.

Cùng lúc, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ tuần qua cũng có nhiều diễn biến không thuận lợi. Mỹ đã cho đóng cửa lãnh sứ quán Nga tại Francisco và các toà nhà thương mại lớn của Nga tại Washington và New York nhằm trả đũa Nga về hành động giảm biên chế các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Trước những diễn biến phức tạp địa chính trị tại nhiều quốc gia đã khiến các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng hơn. Vàng ở thời điểm này được các nhà đầu tư lựa chọn như tài sản trú ẩn an toàn. Mặc dù vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng, khi giá vàng chưa vượt qua vượt qua ngưỡng kháng cự 1.340 USD/oz, vàng vẫn còn đứng trước nguy cơ giảm giá./.

