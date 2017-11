Hình ảnh cây “cần thăng” được cho là giúp gia chủ thăng quan tiến chức

Cây cần thăng, tên khoa học là Feoniella lucida, là loài cây lấy gỗ lớn, sống trong tự nhiên có thể cao 20 – 25 m. Thân cây nổi u ở gốc, tự tạo ra vẻ xù xì, cằn cỗi. Cành mọc ngang có nhiều gai. Có thể trồng theo cách chiết cành hoặc gieo hạt sau 3 năm có thể làm thành các cây Bonsai theo ý muốn. Chịu khí hậu nóng, thích hợp với các tỉnh phía Nam. Nó nằm trong “Bộ tứ” cây được cho là khi chủ nhân đem trồng trong nhà, hoặc đặt trên bàn, phòng làm việc sẽ giúp cho chủ nhân “thăng quan, tiến chức”, mang lại tài lộc… gồm cây: Phú quý, bạch mã hoàng tử, vạn lộc và cây cần thăng. Vì vậy, trong những năm gần đây, cây được nhiều người săn tìm. Cây cần thăng là một loài cây phổ biến và không thể thiếu trong bộ sưu tập bonsai. Từ những cây nhỏ đến các cây lớn đều gặp được cây tạo dáng thế bonsai. Cây cần thăng cũng là loài cây bonsai nội thất lý tưởng vì nó có thể sống được lâu trong môi trường thiếu ánh sáng. Tuy nhiên, chơi cần thăng cũng rất công phu. Cây cần thăng quý, phải hội tụ đủ ít nhất 4 yếu tố như: Cây có độ tuổi càng cao càng quý; Cây có gỗ, rễ càng to càng giá trị; Cây có dáng thế đẹp; Cây có nhiều tán... Theo những người chơi cây cho biết, một cây cần thăng có giá trị, ít nhất phải có từ 25 – 30 tán trở lên. Và thế được nhiều người ưa chọn nhất là thế “thác đổ”. Vì đây là thế được cho là thịnh vượng, tiền tài tuôn ra như nước không bao giờ cạn. Đây là gốc một cây cần thăng khoảng 50 năm tuổi tại Hải Dương với 36 tán. Tuy đã lâu năm nhưng thân cây cần thăng này chỉ to bằng bắp chân. Theo chủ nhân nó cho biết, cây cần thăng này anh mua từ hơn 10 năm trước. Khi đó gốc cây đã bằng bắp tay người lớn, nhưng đến nay gốc cây vẫn không to hơn là mấy, duy chỉ có các tán ra là nhiều hơn. Năm 2012, có nhiều người trả gần 100 triệu đồng, nhưng anh không bán. Một số hình ảnh khác của cây cần thăng được người chơi tạo dáng phù hợp với việc để bàn hay trong nhà.

