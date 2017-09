Nhãn đường phèn Hưng Yên quý hiếm đến mức nào?

Hưng Yên là vùng đất nổi tiếng là đất trồng nhãn ngon trên khắp cả nước. Rất nhiều các loại như nhãn lồng Hưng Yên, nhãn đường phèn, nhãn tiến vua, nhãn tám lá thì đầu được trồng tại vùng đất này. (Ảnh: VNN) Nhiều năm trở lại đây, không ít người Hưng Yên cảm thấy tiếc nuối khi "bói" mãi không ra một cây nhãn đường phèn, loại nhãn ngon nhất từng mang danh "tiến vua" chính hiệu của vùng đất Phố Hiến xưa. (Ảnh cắt clip) Loại nhãn đường phèn "kiêu hãnh" xếp ngôi đầu bảng về chất lượng bởi cùi giòn, vị ngọt sắc, hương thơm khó quên. (Ảnh cắt clip) Vì thế, nhãn đường phèn là sản vật được chọn bởi những người kén ăn, những người đã từng được thưởng thức mà vương vấn mãi hương vị thơm ngon ấy, mỗi năm đến mùa lại nhớ để tìm. (Ảnh cắt clip) So với các loại nhãn khác đang được trồng phổ biến ở Hưng Yên, nhãn đường phèn không có lợi thế mẫu mã, nhìn đi nhìn lại chẳng hề bắt mắt cả về dáng chùm lẫn sắc quả. (Ảnh cắt clip) Cũng chính vì "lép vế" về mẫu mã nên nhãn đường phèn đang dần biến mất. Về Hưng Yên mùa nhãn, muốn tìm nhãn đường phèn không dễ. (Ảnh cắt clip) Những năm qua, do xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều vườn đã chặt phá hết những cây nhãn cũ, tuy chất lượng thơm ngon hàng đầu nhưng vì năng suất thấp. (Ảnh cắt clip) Theo điều tra, khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên, diện tích trồng các giống nhãn quý, trong đó gồm nhãn đường phèn chỉ chiếm chưa đến 1% diện tích nhãn của tỉnh. (Ảnh cắt clip) Nhãn đường phèn có cùi giòn, vị ngọt sắc, hương thơm khó quên. Hạt nhãn nhỏ và dóc, sắc đen ánh nâu đỏ. (Ảnh cắt clip) Đúng như cái tên, nhãn có vị ngọt và mùi thơm đặc biệt, khó quên. (Ảnh cắt clip) Do có vị thơm ngọt quyến rũ, chỉ cần bóc vỏ nhãn đường phèn ngay lập tức đã thu hút loài ong. (Ảnh cắt clip) Hiện tại, nhãn đường phèn đang được rao bán với mức giá từ 130.000-150.000 đồng/kg cho loại đặc biệt; 100.000 đồng/kg cho dòng đường phèn bình dân. Thậm chí, một số nhà dân bán tới 200.000 đồng/kg nhãn đường phèn nhưng không phải ai cũng mua được. (Ảnh: VNN)

