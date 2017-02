Nhẫn lông đuôi voi “làm mưa làm gió” ngày vía Thần Tài

Cận ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), trên mạng đang tràn lan những lời quảng cáo về nhẫn đuôi voi (Ảnh: VTC News) Nhiều người "săn" các mặt hàng làm từ lông đuôi voi nhân ngày Thần tài (Ảnh: VTC News) Nhẫn đuôi voi là mặt hàng được ưa chuộng (Ảnh: VTC News) Lông đuôi voi được cho là có nhiều tác dụng như: trừ tà, cầu may, cầu tài lộc, tránh cảm gió... (Ảnh: VTC News) Nhẫn được làm lông đuôi voi từ lâu đã trở thành một món đồ trang sức hấp dẫn (Ảnh: bac100.vn) Một số dân tộc đang sinh sống tại Tây Nguyên như: Ê đê, M'nông,... thường sử dụng trang sức lông đuôi voi Đây là một biểu tượng cho sự thủy chung, son sắt vợ chồng (Ảnh: KT) Mặt hàng lông đuôi voi "hot" trở lại trong ngày Thần tài (Ảnh: KT) Nhẫn lông đuôi voi được xem là biểu tượng của tình yêu, sự thủy chung và may mắn (Ảnh: KT) Nhẫn lông đuôi voi được cho là tác dụng cầu may, cầu tài lộc, tránh bị cảm gió gió, kỵ gió,..... cho người đeo (Ảnh: KT) Tuy nhiên, nhiều người trong cuộc cho biết, lông đuôi voi không thật sự có tác dụng "thần thánh" như quảng cáo (Ảnh: KT) Các sản phẩm từ lông đuôi voi luôn trong tình trạng loạn giá (Ảnh: KT)

