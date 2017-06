Nho mẫu đơn Nhật giá cả trăm triệu mỗi chùm vẫn được săn lùng: Vì sao?

Nho mẫu đơn của Nhật Bản còn có tên gọi khác là Shine Muscat - một trong số ít giống nho thuần lâu đời nhất trên thế giới. (Ảnh: tamsugiadinh) Loại nho xanh Nhật Bản này hiện đang được nhiều người lùng mua mặc dù có giá hàng triệu đồng/kg. (Ảnh: tamsugiadinh) Sở dĩ loại nho này có giá đắt đỏ bởi chúng được trồng và chăm sóc theo một quy trình có sự giám sát chặt chẽ. Những trái nho khi thu hoạch luôn đảm bảo chất lượng ngọt thơm và an toàn. (Ảnh: tamsugiadinh) Trái nho mẫu đơn hình bầu dục có khía ở đuôi quả, vị thơm ngọt của mùi hoa và khác biệt hoàn toàn so với vị ngọt đặc, hay ngọt chát của các loại nho khác. (Ảnh: Báo Dân Việt) Thịt quả không giòn quá, vỏ cũng không quá cứng và hoàn toàn có thể ăn cả vỏ mà không có vị chát. (Ảnh: Báo Dân Việt) Do có giá khá đắt đỏ khi nhập về Việt Nam, loại quả này chủ yếu được giới nhà giàu mua về ăn hoặc làm quà tặng. (Ảnh: kienthuc) Trong các siêu thị ở Nhật Bản, đa phần người tiêu dùng chỉ lựa chọn các sản phẩm tự họ làm ra chứ không lựa chọn các sản phẩm hoa quả ở nước khác... bởi giá cả nhập khẩu vừa đắt hơn lại không chất lượng bằng. (Ảnh: Familyshop) Khi chùm nho sinh trưởng đến một giai đoạn nhất định sẽ được người trồng bảo vệ bằng bao giấy. (Ảnh: Klever) Nho là sản phẩm được người Nhật luôn trân trọng từ khâu chăm sóc đến khi tiêu thụ. Một chùm nho này có giá hàng trăm triệu đồng. (Ảnh: tamsugiadinh) Giống nho Ruby Roman trồng ở vùng Ishikawa mỗi quả nặng ít nhất 20 gr và chứa hàm lượng đường tối thiểu là 18%. (Ảnh: tamsugiadinh)./.

Nho mẫu đơn của Nhật Bản còn có tên gọi khác là Shine Muscat - một trong số ít giống nho thuần lâu đời nhất trên thế giới. (Ảnh: tamsugiadinh) Loại nho xanh Nhật Bản này hiện đang được nhiều người lùng mua mặc dù có giá hàng triệu đồng/kg. (Ảnh: tamsugiadinh) Sở dĩ loại nho này có giá đắt đỏ bởi chúng được trồng và chăm sóc theo một quy trình có sự giám sát chặt chẽ. Những trái nho khi thu hoạch luôn đảm bảo chất lượng ngọt thơm và an toàn. (Ảnh: tamsugiadinh) Trái nho mẫu đơn hình bầu dục có khía ở đuôi quả, vị thơm ngọt của mùi hoa và khác biệt hoàn toàn so với vị ngọt đặc, hay ngọt chát của các loại nho khác. (Ảnh: Báo Dân Việt) Thịt quả không giòn quá, vỏ cũng không quá cứng và hoàn toàn có thể ăn cả vỏ mà không có vị chát. (Ảnh: Báo Dân Việt) Do có giá khá đắt đỏ khi nhập về Việt Nam, loại quả này chủ yếu được giới nhà giàu mua về ăn hoặc làm quà tặng. (Ảnh: kienthuc) Trong các siêu thị ở Nhật Bản, đa phần người tiêu dùng chỉ lựa chọn các sản phẩm tự họ làm ra chứ không lựa chọn các sản phẩm hoa quả ở nước khác... bởi giá cả nhập khẩu vừa đắt hơn lại không chất lượng bằng.

(Ảnh: Familyshop) Khi chùm nho sinh trưởng đến một giai đoạn nhất định sẽ được người trồng bảo vệ bằng bao giấy. (Ảnh: Klever) Nho là sản phẩm được người Nhật luôn trân trọng từ khâu chăm sóc đến khi tiêu thụ. Một chùm nho này có giá hàng trăm triệu đồng. (Ảnh: tamsugiadinh) Giống nho Ruby Roman trồng ở vùng Ishikawa mỗi quả nặng ít nhất 20 gr và chứa hàm lượng đường tối thiểu là 18%. (Ảnh: tamsugiadinh)./.