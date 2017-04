Sửng sốt mức thưởng 12,2 tỷ đồng của các tỷ phú vàng PNJ

2016 là năm nhiều thăng trầm của Công ty cổ vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Đầu tiên, PNJ bị nhắc đến nhiều vì “mắc kẹt” hàng trăm tỷ đồng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank). PNJ nắm giữ tới 7,7% vốn DongA Bank và là cổ đông lớn thứ 2 của ngân hàng này.

Các tỷ phú vàng PNJ nhận thưởng 12,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thông tin ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc của DongA Bank bị bắt cũng ít nhiều ảnh hưởng tới PNJ. Ông Trần Phương Bình là chồng bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PNJ.

Dù vậy, PNJ vẫn có nhiều bước tiến ngoạn mục khi mở rộng mạng lưới thành công, từ đó gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn sửng sốt khi PNJ khá bạo tay chi lương, thưởng cao ngất ngưởng cho dàn lãnh đạo.

Theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phân phối lợi nhuận năm 2016, quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2016 của PNJ là 12,2 tỷ đồng. Số tiền này có được là do PNJ vượt chỉ tiêu lợi nhuận 61,1 tỷ đồng so với kế hoạch đặt ra.

Như vậy, bình quân mỗi lãnh đạo PNJ được nhận thưởng 1 tỷ đồng trong năm 2016. Trong đó, do nắm giữ hai chức vụ cao nhất tại Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc nên bà Cao Thị Ngọc Dung nhận thưởng ít nhất 2 tỷ đồng.

Đó chưa phải tất cả những gì dàn lãnh đạo PNJ được nhận. Năm 2016, PNJ chi 3,75 tỷ đồng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, chi 3 tỷ đồng cho Ban điều hành. Trung bình, mỗi sếp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhận gần 470 triệu đồng/người/năm, tương ứng 39 triệu đồng/người/tháng. Còn các sếp Ban Giám đốc nhận 750 triệu đồng/người/năm, tương ứng 62,5 triệu đồng/người/năm.

Bà Cao Thị Ngọc Dung nhận 1,22 tỷ đồng tiền lương trong cả năm 2016. Như vậy, thù lao mỗi tháng của nữ tướng ngành vàng là 102 triệu đồng/tháng.

Tổng cộng, thu nhập của bà Cao Thị Ngọc Dung trong năm 2016 ít nhất đạt 3,22 tỷ đồng (khoảng 268 triệu đồng/tháng).

Ngoài ra, bà Dung còn nhận được số tiền lớn từ cổ tức. Năm 2016, PNJ chi trả cổ tức tỷ lệ 18%. Như vậy, công ty vàng bạc này chi 450,4 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Nữ đại gia tuổi Dậu Cao Thị Ngọc Dung được coi là khá thành công với tiền tài. Thế nhưng, về cuộc sống riêng, niềm vui về tiền bạc sẽ khó trọn vẹn khi chồng bà Dung – ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank đã bị bắt giữ trong tháng 12/2016.

Cuối ngày 10/12, DongA Bank cho biết vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công An (C46) đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với một số cán bộ nguyên là lãnh đạo của DongA Bank do vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng.

Dàn lãnh đạo cũ của DongA Bank bị bắt bao gồm ông Trần Phương Bình– nguyên Tổng giám đốc DongA Bank, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên Phó Tổng giám đốc DongA Bank và 3 nhân viên có liên quan.

Trước đó, ngày 13/8/2015, DongA Bank bị đặt vào trình trạng kiểm soát đặc biệt bởi Ngân hàng Nhà nước do những vi phạm về quản lý tài chính, cấp tín dụng của một số cán bộ nguyên là lãnh đạo, quản lý của ngân hàng.

PNJ và DongA Bank không chỉ có mối quan hệ “gia đình” mà còn có mối quan hệ hợp tác. Bà Dung – lãnh đạo PNJ sở hữu cổ phiếu DAF với tư cách cá nhân. Không chỉ có vậy, bản thân PNJ cũng nắm giữ 7,7% vốn DongA Bank.

Trong khi đó, ông Trần Phương Bình sở hữu 3% vốn DongA Bank. Trần Phương Ngọc Hà và Trần Phương Ngọc Giao, con gái của bông Bình, bà Dung lần lượt nắm giữ 2,06% và 2% vốn của ngân hàng này./.