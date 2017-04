Táo Aomori Nhật Bản 100.000 đồng/quả vẫn đắt khách

Táo Aomori nhập khẩu trực tiếp từ Nhật đang là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều ngườikhi mà thị trường trái cây nhập khẩu hiện nay vô cùng phong phú với các loại táo từ Mỹ, Pháp, New Zealand hay Canada.

Sống tại khu chung cư cao cấp tại Mễ Trì Hạ - Hà Nội, ngay đối diện Big C Garden, chị Nguyễn Lệ Thúy cho biết, từ tháng 12 năm ngoái, từ khi Big C bày bán loại táo này thì gia đình chị thường mua về ăn.

Táo Nhật Aomori tươi ngon.

Lúc đầu là do tò mò vì hình thức, màu sắc đều đẹp, lại “hâm mộ” thương hiệu Nhật khi mà các loại trái cây được trồng tại Nhật Bản từ lâu đã được người tiêu dùng toàn thế giới ưa chuộng về chất lượng và độ an toàn nên chị quyết định mua về ăn thử thay thế các loại táo nhập khẩu khác từ Mỹ, New Zealand... nhưng dần dà cả chồng chị và 2 con đều “nghiện” món này nên trong tủ lạnh nhà chị ngày nào cũng có sẵn táo Aomori.

Đắt mà xắt ra miếng

Táo Aomori nặng trung bình 300g – 350g/quả. Tính ra 1 kg táo có giá hơn 200.000 đồng, cao hơn so với các loại táo khác nhưng lại mang đến những lợi ích tuyệt vời tới người tiêu dùng.

Bởi táo Aomori là loại táo duy nhất không sử dụng bất cứ chất bảo quản nào, nên hoàn toàn có thể ăn cả vỏ sau khi rửa sạch bằng nước vì vỏ táo có lượng vitamin C và chất chống oxy hóa cao hơn thịt táo. Đồng thời, khi trải qua 10 giai đoạn cũng như quy trình nghiêm ngặt từ lúc ra trái đến khi thu hoạch cũng mang đến cho người tiêu dùng những trái táo Aomori tươi ngon, an toàn, chất lượng nhất.

Hiện nay, tại các hệ thống phân phối của Intimex, Big C đang cung cấp hai loại táo Aomori thơm ngon và thông dụng nhất tại thị trường Nhật Bản là Fuji với màu đỏ, vị ngọt, mọng nước và táo Kinsel màu vàng, thanh ngọt vị kem.

Tương tự chị Thủy, chị Nguyễn Thanh Mai ở Giảng Võ, Hà Nội cũng chia sẻ, mấy tháng nay khi siêu thị Intimex gần nhà bán loại táo này thì đây là sự lựa chọn hàng đầu của chị cho nhu cầu trái cây hàng ngày của gia đình.

Đặc biệt trong dịp Tết năm nay, chị Mai cũng cũng chuyển quà biếu từ bánh kẹo, rượu mứt để mua táo Aomori đem biếu họ hàng. “Mọi năm quà tết tôi thường mua các giỏ quà sẵn gồm rượu, mứt và các bánh kẹo khác trung bình khoảng 1 triệu đồng/giỏ, tết vừa rồi chuyển sang biếu áo Nhật Aomori, mọi người ai cũng đều thích,” chị Mai nói.

Chất lượng đảm bảo, nguồn cung tin cậy

Ông Đinh Tiến Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam chia sẻ, để nhập được sản phẩm táo Aomori là một sự cố gắng rất lớn của Intimex và tập đoàn chủ quản BRG vì những yêu cầu khắt khe về chất lượng.

“Chúng tôi đã mất gần 2 năm làm việc với với chính quyền Aomori, với nhà xuất khẩu, khảo sát quy trình thực hiện từ công tác chuẩn bị vụ mùa tới các khâu như thu hoạch, đóng gói theo các tiêu chuẩn chặt chẽ nhất để có thể mang được sản phẩm táo chính gốc Aomori về Việt Nam”, ông Thành cho biết.

Táo Pháp 40.000 đồng một kg tràn vào siêu thị Hơn 3 tháng nay, việc trái cây ngoại giá rẻ tràn lan khắp chợ và siêu thị lại dấy lên tranh cãi về chất lượng cũng như nguồn gốc của chúng. Cũng theo ông Thành, sau lễ giới thiệu táo Aomori tới người tiêu dùng ngày 18/12/2016, táo Aomori đã nhận được rất nhiều sự quan tâm nên hiện số lượng táo nhập về đã hết, Tập đoàn BRG và Intimex đang triển khai kế hoạch tiếp tục nhập thêm nhiều đợt tiếp theo để sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Ngoài sản phẩm táo tươi, BRG và Intimex dự định sẽ tiếp tục đưa những sản phẩm đặc sản độc đáo và hết sức phong phú của vùng Aomori như nước ép, bánh kẹo từ táo về thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tập đoàn BRG hiện đang tích cực làm việc để tiếp theo đây có thể mang giống táo Aomori nổi tiếng về trồng tại những nơi có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp trong nước./.