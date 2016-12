Táo Aomori Nhật “gây sốt” thị trường Việt dù có giá đắt đỏ

Hai loại táo chính rất được ưa chuộng tại Nhật Bản được Intimex giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam lần này là táo Fuji với màu đỏ, vị ngọt, mọng nước và táo Kinsei với màu vàng, thanh ngọt vị kem rất khác biệt Intimex Việt Nam chính thức mở bán táo Aomori Nhật Bản mùa 2016 (Ảnh: Dân trí) Lễ ra mắt táo chính gốc Aomori từ Nhật Bản do Intimex Việt Nam (Ảnh: Người lao động) Táo Fuji với màu đỏ, còn táo Kinsei với màu vàng (Ảnh: Dân trí) 90% táo Nhật Bản được xuất khẩu ra nước ngoài là giống táo được trồng ở tỉnh Aomori (Ảnh: Japan Times) Táo Hirosaki đã có lịch sử hơn 140 năm, được trồng bằng kĩ thuật ưu việt nên có chất lượng cao và mùi vị rất thơm ngon (Ảnh: Dreamstime.com) Tại vùng Aomori, nơi trồng giống táo nổi tiếng này có cả vườn táo Nhật Hoàng, bảo tàng táo “Apple House”(Ảnh: Vietnamfinance.vn) Táo Aomori Nhật Bản bắt đầu được bày bán tại chuỗi siêu thị Intimex, Big C, Unimart và các cửa hàng hoa quả cao cấp khác (Ảnh: Japan blog) Nhiều khách hàng Việt ưa chuộng táo chính gốc Aomori Nhật Bản (Ảnh: en-aomori.com) Sắp tới, loại táo Aomori Nhật sẽ được trồng tại Việt Nam (Ảnh: Dân trí) Việc nhập khẩu và phân phối táo Aomori tại Việt Nam là bước khởi đầu trong chiến lược mang những sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn và nguồn gốc xuất xứ tới cho người tiêu dùng Việt Nam (Ảnh: Vietnamfinance.vn)

Hai loại táo chính rất được ưa chuộng tại Nhật Bản được Intimex giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam lần này là táo Fuji với màu đỏ, vị ngọt, mọng nước và táo Kinsei với màu vàng, thanh ngọt vị kem rất khác biệt Intimex Việt Nam chính thức mở bán táo Aomori Nhật Bản mùa 2016 (Ảnh: Dân trí) Lễ ra mắt táo chính gốc Aomori từ Nhật Bản do Intimex Việt Nam (Ảnh: Người lao động) Táo Fuji với màu đỏ, còn táo Kinsei với màu vàng (Ảnh: Dân trí) 90% táo Nhật Bản được xuất khẩu ra nước ngoài là giống táo được trồng ở tỉnh Aomori (Ảnh: Japan Times) Táo Hirosaki đã có lịch sử hơn 140 năm, được trồng bằng kĩ thuật ưu việt nên có chất lượng cao và mùi vị rất thơm ngon (Ảnh: Dreamstime.com) Tại vùng Aomori, nơi trồng giống táo nổi tiếng này có cả vườn táo Nhật Hoàng, bảo tàng táo “Apple House”(Ảnh: Vietnamfinance.vn) Táo Aomori Nhật Bản bắt đầu được bày bán tại chuỗi siêu thị Intimex, Big C, Unimart và các cửa hàng hoa quả cao cấp khác (Ảnh: Japan blog) Nhiều khách hàng Việt ưa chuộng táo chính gốc Aomori Nhật Bản (Ảnh: en-aomori.com) Sắp tới, loại táo Aomori Nhật sẽ được trồng tại Việt Nam (Ảnh: Dân trí) Việc nhập khẩu và phân phối táo Aomori tại Việt Nam là bước khởi đầu trong chiến lược mang những sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn và nguồn gốc xuất xứ tới cho người tiêu dùng Việt Nam (Ảnh: Vietnamfinance.vn)