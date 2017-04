Tờ dinar Nam Tư 500 tỷ 'cháy hàng' ở Việt Nam có gì đặc biệt?

Được phát hành vào năm 1994, tờ dinar 500 tỷ của Liên bang Nam Tư (cũ) bỗng chốc trở thành tờ tiền có mệnh giá cao nhất, song cũng là tờ có giá trị thấp nhất. Tại thời điểm đó, tỷ lệ lạm phát tính theo tháng tại Nam Tư (cũ) lên tới đỉnh điểm là 313.000.000% và lạm phát ngày là 64,6%. Chính phủ nước này đã phải in những tờ dinar với mệnh giá 500 tỷ. Trong toàn bộ thời kỳ lạm phát, ước tính giá cả tăng khoảng 5 triệu tỷ lần. Hiện tại, tờ 100.000 tỷ Zimbabwe đã bị soán ngôi của tờ dinar 500 tỷ để trở thành tờ tiền có mệnh giá cao nhất thế giới. Tuy nhiên, so với tờ 100.000 tỷ Zimbabwe, tờ 500 tỷ dinar hiện nay còn khá hiếm. Chúng chủ yếu được sử dụng với mục đích sưu tập. Tờ dinar 500 tỷ của Liên bang Nam Tư (cũ) hiện đang được các cửa hàng bán với giá từ 200.000 - 240.000 đồng/tờ. Tờ tiền này đã phát hành được hơn 20 năm nên khá hiếm. (Ảnh: Tiểu Lâm) Nếu so với tờ 100.000 tỷ Zimbabwe, tờ dinar 500 tỷ hiếm hơn nhiều. Vì vậy, tờ tiền này cũng được giới sưu tập trả giá cao hơn. (Ảnh: Tiểu Lâm) Tuy được phát hành cách đây hơn 20 năm nhưng tờ tiền này vẫn còn khá mới. Chủ shop khẳng định, đây hoàn toàn là tiền thật. (Ảnh: Tiểu Lâm) Ngoài tờ 500 tỷ, các shop còn bán thêm tờ 50 tỷ dinar của Nam Tư (cũ). (Ảnh: Tiểu Lâm) Tờ tiền này hiện đang được bán với giá 150.000 đồng/tờ. (Ảnh: Tiểu Lâm) Các shop ở Hà Nội còn một số tờ tiền của Việt Nam rất cổ. (Ảnh: Tiểu Lâm) Trong ảnh là tờ 500 đồng Sông Lô được phát hành vào năm 1949. Đây là một tờ tiền khá hiếm, được chủ shop "hét giá" tới 1 triệu đồng cho một tờ duy nhất. (Ảnh: Tiểu Lâm) Những tờ tiền đã nhuốm màu thời gian hiện đang được các nhà sưu tập tiền cổ săn đón. (Ành: Tiều Lâm) Tem phiếu thời bao cấp cũng là một mặt hàng "hot" được nhiều người tìm đến. (Ảnh: Tiểu Lâm)

