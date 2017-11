Vàng SJC ngược đà tăng mạnh của giá vàng thế giới

Giá vàng tiếp tục qua 1 tuần giao dịch với không nhiều biến động khi duy trì giá bán trong khoảng trên 36,5 triệu đồng/lượng. Có 1 phiên giao dịch tăng giá mạnh và 1 phiên giá vàng giảm xuống rất thấp, nhưng so sánh với giá mua – bán của tuần trước, cuối tuần này giá vàng đang ở mức ngang bằng.

Giá vàng SJC cân bằng với tuần trước

Ở thời điểm cuối tuần trước (11/11), giá vàng SJC ở TP HCM giao dịch ở mức 36,43 - 36,63 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại Hà Nội, giá vàng SJC của Tập đoàn DOJI có mức giá mua vào là 36,48 triệu đồng/lượng và mức giá bán ra là 36,58 triệu đồng/lượng.

Sang phiên giao dịch đầu tuần này, giá vàng vẫn giữ nguyên mức giá. Qua các phiên đầu tuần, giá bán vàng giảm dần từ 36,6 triệu đồng xuống dưới mức 36,5 triệu đồng/lượng. Có duy nhất phiên chiều 14/11, giá bán vàng tăng mạnh lên 35,8 triệu đồng/lượng. Ở các phiên giao dịch tiếp theo, giá bán vàng SJC trở lại mức trung bình 36,5 – 36,55 triệu đồng và duy trì trong suốt tuần.

Diễn biến giá vàng DOJI qua 1 tuần giao dịch.

Ở chiều mua vào, giá vàng cũng thay đổi “đồng điệu” với giá bán ra. Ở phần lớn các phiên giao dịch, chênh lệch giá vàng mua vào thường thấp hơn giá bán ra 200.000 đồng/lượng theo niêm yết của Công ty VBĐQ Sài Gòn và 80.000 đồng/lượng theo niêm yết của Tập đoàn DOJI.

Đến cuối phiên giao dịch cuối tuần này, giá bán vàng SJC được niêm yết tại Công ty VBĐQ Sài Gòn tăng mạnh lên mức 36,43 đồng/lượng (mua vào) và 36,63 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm tuần trước, vàng SJC đã trở về mức giá cũ.

Tương tự, Tập đoàn DOJI cuối phiên chiều nay (18/11) cũng giảm giá mua vàng SJC về mức 36,48 triệu đồng/lượng; giá bán ra còn ở mức 36,56 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau 1 tuần giao dịch, giá vàng SJC tại DOJI đã sụt giảm 20.000 đồng/lượng ở cà hai chiều mua vào và bán ra.

Trong khi giá vàng trong nước hồi phục chậm và có xu hướng đi ngang thì thị trường vàng thế giới cuối tuần này lại có sự tăng mạnh. Chính vì thế, mức chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước thu hẹp khoảng cách. Từ mức chênh lệch 2,13 triệu đồng/lượng hồi cuối tuần trước, thời điểm hiện tại, chênh lệch giá vàng giữa hai thị trường đã chỉ còn ở mức 1,8 triệu đồng/lượng.

Theo phản ảnh của các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước, giao dịch vàng tuần qua tiếp tục duy trì không khí ảm đạm. Tổng khối lượng vàng giao dịch bao gồm vàng miếng cũng như vàng trang sức trên thị trường tuần qua là không lớn. Các giao dịch bán ra đạt mức cao hơn so với số lượng mua vào khi giá vàng xuống thấp. Mặc dù vậy, giới đầu tư vì vẫn đang có tâm lý quan sát động thái thị trường nên không hoàn toàn không có giao dịch mang tính đột biến.

Giá vàng thế giới tăng 18 USD/oz trong tuần giao dịch

Giá vàng thế giới tại những phiên giao dịch đầu và giữa tuần duy trì ở mức trên 1.270 USD/oz do chỉ số USD tăng cao cũng như tương lai chưa rõ ràng của dự luật cải cách thuế của Tổng thống Mỹ.

Đến cuối phiên giao dịch tuần này, giá vàng giao ngay đã tăng nhanh lên mức 1.293 USD/oz; giá vàng giao tháng 12 cũng tăng tương ứng lên 1.296 USD/oz do thông tin về sự can thiệp Nga đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã kéo lùi chỉ số USD.

Đồng thời, giá vàng tăng nhanh khi chỉ số USD chịu áp lực bởi tâm lý chung của giới đầu tư về gói cải cách thuế do Tổng thống Trump đề xuất không được thông qua trước cuối năm nay.

Bởi lẽ, hiện dự luật cải cách thuế đã được Hạ viện Mỹ thông qua, tuy nhiên bản dự thảo do Thượng viện mới công bố hôm 15/11 vừa qua lại có nhiều khác biệt so với đề xuất của Hạ viện. Do đó, sẽ mất rất nhiều thời gian để điều chỉnh các bản dự thảo cho đến khi lưỡng viện quốc hội Mỹ thông qua hoàn toàn.

Giới phân tích cho rằng, chính sách thuế này có thể sẽ tác động đến chính sách tiền tệ trong những tháng tới. Cùng với đó, xác suất tăng lãi suất trong tháng 12 của Fed cũng là một yếu tố được các nhà đầu tư quan tâm và giá vàng hiện tại sẽ rất khó đoán định.

Một thông tin có tác động đến giá vàng là việc Chủ tịch Fed tại San Francisco đã nhận định rằng, nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh mẽ khuyến khích Fed tiếp tục tăng lãi suất trong vài năm tới lên khoảng 2,5%. Điều này khiến giá vàng khó có khả năng khởi sắc trong tương lai gần./.

