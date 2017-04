Xuất khẩu dầu thô đi Trung Quốc giảm, tăng mạnh vào Nhật Bản

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, lượng dầu thô được Việt Nam xuất khẩu trong tháng 3 là 470 nghìn tấn, giảm 11,8%, trị giá là 181 triệu USD, giảm 18,3% so với tháng trước.

Quý 1 năm nay, thu từ dầu thô đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt 11 nghìn tỷ đồng (ảnh minh họa: KT).

Tính từ đầu năm đến hết tháng 3/2017, lượng dầu thô xuất khẩu của cả nước đạt 1,52 triệu tấn, giảm 16,2% và kim ngạch đạt 637 triệu USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân, giá dầu thô đạt khoảng 424 USD/tấn (hơn 9,6 triệu đồng).

Về thị trường, dầu thô của Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc trong quý 1 là 704 nghìn tấn, giảm 39,8% so cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù lượng xuất khẩu sang thị trường này giảm mạnh, nhưng hiện Trung Quốc vẫn là nhà nhập khẩu số 1 mặt hàng dầu thô của Việt Nam. Đáng lưu ý là giá bình quân mà Trung Quốc nhập dầu thô từ Việt Nam là 416 USD/tấn (9,4 triệu đồng), thấp hơn gần 200.000 đồng/tấn so với mức giá xuất khẩu dầu toàn thị trường.

Cũng trong quý 1, dầu thô từ Việt Nam xuất sang Nhật Bản đạt 237 nghìn tấn, tăng 206,9%; sang Singapore 193 nghìn tấn (trong khi đó, cùng kỳ năm 2016 không có lô dầu thô nào được xuất sang quốc gia này)…

So sánh về giá giữa các đối tác nhập khẩu dầu thô của Việt Nam, giá của Trung Quốc nhập dầu luôn thấp hơn. Chẳng hạn, giá dầu thô mà phía Nhật Bản nhập của Việt Nam là 9,8 triệu đồng/tấn, cao hơn 400.000 đồng/tấn so với phía Trung Quốc nhập; giá mà phía Singapore nhập của Việt Nam là 9,5 triệu đồng/tấn, cao hơn 100.000 đồng/tấn so với phía Trung Quốc...

Bộ Tài chính cho biết, quý 1 năm nay, thu từ dầu thô đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt 11 nghìn tỷ đồng, bằng 28,9% dự toán năm (dự toán năm 2017 thu từ dầu thô 38,3 nghìn tỷ đồng), tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trước đó, năm 2016, Việt Nam khai thác hơn 15 triệu tấn dầu thô. Năm 2017, dự kiến sản lượng dầu thô khai thác đạt 14,8 triệu tấn, giảm 12,9% so với ước thực hiện năm 2016. Riêng quý I, cả nước đã khai thác giảm 60.000 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu dầu thô trong năm 2016 ước đạt 6,96 triệu tấn, giảm 24,2% và kim ngạch ước đạt 2,35 tỷ USD, giảm 36,7% so với năm 2015.

Dầu thô tăng giá do nguồn cung giảm VOV.VN - Giá dầu trong phiên đầu tuần tiếp nối đà tăng giá của phiên giao dịch cuối tuần trước, chủ yếu là nhờ nguồn cung giảm.