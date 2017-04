Thu hoạch loại thực phẩm đắt giá bậc nhất hành tinh - hoa nghệ tây

Nhụy hoa nghệ tây còn được gọi là Saffron là một loại gia vị nhiều màu sắc và hương vị, có giá đắt đỏ bậc nhất thế giới (Ảnh: Kashmir Life) Để có được loại gia vị "quý tộc" này, đòi hỏi người nông dân phải vô cùng công phu (Ảnh: YouTube) Thu hoạch hoa nghệ tây rất kỳ công (Ảnh: reddit.com) Thông tin về nhụy hoa nghệ Tây có mức giá cả trăm triệu đồng/kg khiến nhiều người … hoảng hốt (Ảnh: dawn.com) Mức giá của loại gia vị này trên thế giới cao ngất ngưởng, lên tới 6.000 -11.000 USD/kg, tương đương khoảng 120 triệu đến 242 triệu đồng (Ảnh: Love The Garden) Lý do về sự đắt đỏ của loại nhụy hoa này là bởi các đầu bếp trên thế giới coi đây là một gia vị quý hiếm, giúp tạo ra một hương vị “siêu” đặc biệt cho món ăn mà không một gia vị nào có thể thay thế được (Ảnh: Printerest) Nhụy hoa nghệ tây là bởi các đầu bếp trên thế giới coi đây là một gia vị quý hiếm (Ảnh: KT) Khi dùng nhụy hoa nghệ tây làm gia vị, món ăn có màu vàng đẹp bắt mắt, còn hương vị thì rất đặc biệt, chỉ nếm một lần là nhớ mãi (Ảnh: Venamicasa) Hoa nghệ tây (Saffron) còn quý hơn cả vàng ròng (Ảnh: KT) Loài hoa này chỉ nở trong một thời gian rất ngắn, và phải được thu hoạch kịp thời (Ảnh: NBC News) Giá của hoa nghệ tây siêu đắt đỏ một phần là do sự khan hiếm, một phần là do sự khó khăn trong việc trồng cây (Ảnh: news.cn) Cây nghệ tây không có khả năng tự sinh sản, tự nhân giống (Ảnh: news.cn) Giới trồng trọt phải làm thủ công, cấy ghép để nhân giống (Ảnh: news.cn) Giá thành sản xuất nghệ tây cao do công việc thu hoạch phải làm bằng tay, để làm ra một một kí lô sợi nghệ tây khô, thì người ta phải hái đến 150 nghìn đóa hoa (Ảnh: news.cn) Người ta phải hái nó khi có ánh nắng mặt trời, phải hái bằng tay, thật nhẹ rồi ngắt nhụy hoa có hình dạng giống như sợi dây nhưng lại phải hạn chế ánh nắng chiếu vào để không mất đi hương thơm (Ảnh: KT) Nhụy hoa nghệ tây được phơi khô, nhưng chỉ phơi đến một độ khô nhất định, nếu không vị đắng đặc trưng của Saffron sẽ không còn

