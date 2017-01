Thủ tướng yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2017

Ngày 5/1/2017, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2017. Sau khi nghe các báo cáo của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ý kiến tham luận, kiến nghị của một số tổ chức tín dụng phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực dù phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, thử thách. Những thành quả đó có sự đóng góp quan trọng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và toàn ngành Ngân hàng, mạch máu của nền kinh tế. Tuy nhiên, ngành Ngân hàng cũng còn một số điểm bất cập, cần được nhìn nhận thẳng thắn để sớm có biện pháp khắc phục ngay từ năm 2017, cụ thể:

Thứ nhất là quy mô, năng lực nội tại của hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam còn khá nhỏ so với khu vực và nhu cầu của nền kinh tế, nhân lực, quản trị, điều hành của các tổ chức tín dụng còn nhiều bất cập trong khi năng lực thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu.

Thứ hai là mặt bằng lãi suất và nợ xấu vẫn còn cao, chưa xử lý được “điểm nghẽn” cốt lõi về nợ xấu trong hệ thống tổ chức tín dụng, nên chưa thể tạo ra sự tăng trưởng bền vững của ngành Ngân hàng và của nền kinh tế.

Thứ ba, rủi ro hoạt động tín dụng vẫn đáng lo ngại; mức độ tiếp cận dịch vụ ngân hàng còn chưa đồng đều giữa dân cư và tổ chức kinh tế, tình trạng tín dụng đen khá phổ biến ở các vùng nông thôn xa xôi.

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ giao trọng trách cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần đi tiên phong để góp phần thực hiện thành công các mục tiêu đề ra tại các Nghị quyết này: điều hành các công cụ chính sách tiền tệ hiệu quả để kiểm soát lạm phát (bình quân dưới 4%), giữ ổn định và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế vĩ mô đạt mục tiêu 6,7%; đồng thời thực hiện các giải pháp đột phá để xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém và giải quyết vấn đề nợ xấu thực chất.

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và toàn ngành Ngân hàng:

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, sát thị trường hơn; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tài khóa để vừa ổn định và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, vừa kiểm soát tốt lạm phát, ổn định thị trường ngoại tệ và tăng dự trữ ngoại hối, ổn định giá trị đồng Việt Nam.

Cơ chế điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần thay đổi theo hướng tăng tính thị trường, giảm tính mệnh lệnh hành chính, nhất quán, công khai, dễ dự báo để doanh nghiệp và người dân chủ động trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đời sống. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo; chú trọng các biện pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro, từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

Chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý ngay từ đầu năm, hướng tín dụng vào những lĩnh vực ưu tiên, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát cơ cấu tín dụng, đặc biệt đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như kinh doanh bất động sản, chứng khoán, khách hàng có dư nợ lớn trên 5.000 tỷ đồng... Đánh giá lại hiệu quả của tín dụng chính sách để đổi mới cơ chế triển khai, tăng tính cạnh tranh, công khai, minh bạch bằng sự tham gia của nhiều tổ chức tín dụng.

Ngành Ngân hàng phải phấn đấu quyết liệt tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất từ đó giảm chi phí vay vốn cho doanh nghiệp, đồng thời sẽ góp phần tiết kiệm chi phí huy động vốn cho nhà nước khi phát hành trái phiếu Chính phủ. Các ngân hàng thương mại nghiên cứu, xây dựng các gói tín dụng ưu đãi cho một số lĩnh vực ưu tiên cụ thể như: nông nghiệp chất lượng cao, du lịch, khởi nghiệp...

Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật nhằm hỗ trự hiệu quả cho quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, nhất là quy trình xử lý tài sản bảo đảm, tài sản thế chấp, quyền của chủ nợ, trách nhiệm nghĩa vụ của người vay.

Hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương để trình Quốc hội theo trình tự rút gọn đối với dự án Luật tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu. Tập trung triển khai quyết liệt Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, trong đó ưu tiên xử lý dứt điểm các Ngân hàng Thương mại đã mua bắt buộc và thuộc diện kiểm soát đặc biệt.

Quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu phải gắn với triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa nợ xấu gia tăng, đảm bảo giữ an toàn ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền lợi của nhà nước và người gửi tiền.

Rút kinh nghiệm thời gian trước, tăng cường thanh tra, giám sát hiệu quả nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Nâng cao chất lượng, năng lực cảnh báo sớm đối với rủi ro tiềm ẩn mang tính hệ thống, hiệu quả hoạt động giám sát an toàn vĩ mô, vi mô của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tăng cường phối hợp công tác, chia sẻ thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan pháp luật, cơ quan chức năng trong hoạt động thanh tra, giám sát.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp tái cơ cấu và xử lý nợ xấu nhằm nâng cao năng lực tài chính và quản trị điều hành. Các tổ chức tín dụng phải tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn và hiệu quả, chú trọng hơn tới an ninh, bảo đảm an toàn tài sản của khách hàng gửi tại các tổ chức tín dụng; có giải pháp đột phá để tăng cường cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế nhằm minh bạch hóa, phòng chống hiệu quả hiện tượng gian lận trốn thuế, tham nhũng, rửa tiền.

Các tổ chức tín dụng, nhất là các Ngân hàng thương mại cần nâng cao trách nhiệm pháp lý, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu đi đầu trong hưởng ứng chủ trương xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp liêm chính, kiến tạo, phát triển phục vụ người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 19 của Chính phủ.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết trung ương 4 khóa XII, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng, góp phần quan trọng xây dựng niềm tin đối với người dân trong xã hội.

Chú trọng và đẩy mạnh hơn công tác truyền thông để xây dựng và củng cố niềm tin của các tầng lớp xã hội vào hệ thống ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp hiểu rõ chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các chính sách của ngành ngân hàng để tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn các dịch vụ tài chính, ngân hàng; có phản ứng nhanh, chính xác, kịp thời trước những luồng thông tin bịa đặt nhằm định hướng và tạo sự đồng thuận chính thống trong xã hội./.