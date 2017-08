Thu vô lý, trạm thu phí T2 trên Quốc lộ 91 vẫn chưa di dời

Chiều ngày 31/8, ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã có làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang và những bất cập liên quan đến trạm thu phí T2 năm trên QL91 đặt ở ngã ba Lộ Tẻ, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ giáp ranh với tỉnh An Giang.

Theo Sở Giao thông vận tại tỉnh An Giang: Liên quan đến những phản ánh, bức xúc tử phía doanh nghiệp, người dân về trạm Thu phí T2 trên QL91 đặt tại ngã ba Lộ Tẻ, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ giáp ranh với tỉnh An Giang; các phương tiện khi qua trạm đi về hướng tỉnh Kiên Giang, chỉ qua sử dụng vài trăm mét đường BOT nhưng phải đóng phí toàn tuyến; kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải có phương án di đời đến vị trí hợp lý nhằm đảm bảo hài hòa giữ lợi ích của doanh nghiệp và người dân.

Quang cảnh buổi làm việc.



Thời gian qua, Hiệp hội Vận tải ô tô An Giang đã nhiều lần kiến nghị di dời Trạm T2 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, Tổng cục Đường bộ chỉ giải quyết được 73 xe từ ngày 1/9/2017 gồm các xe bus, xe khách chạy tuyến cố định TP.Long Xuyên (An Giang) - Rạch Giá (Kiên Giang), xe ven trạm (xung quanh trạm khoảng 3km) được miễn phí 100% khi qua trạm. Hiện nay vẫn còn bất cập như xe tải, xe container, taxi và các loại xe khác với số lượng không nhỏ đi từ hướng Long Xuyên đến Rạch Giá qua trạm vài trăm mét phải trả tiền toàn tuyến rất bất hợp lý.

Trả lời thắc mắc, kiến nghị về Trạm T2 của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang và Hiệp hội vận tải ô tô An Giang, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật cho biết, Bộ Bộ Giao thông vận tải đã nhận thấy những bất cập ở trạm thu phí trên tuyến Quốc lộ; đặc biệt là Trạm T2 đặt tại km 50+50 Quốc lộ 91 nối Cần Thơ-An Giang; bà con nhân dân bức xúc là chính đáng, hiện Bộ đang cho rà soát lại tất cả các khâu, trên tinh thần là sẽ tiếp tục giảm giá vé.

Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại cuộc họp.

Riêng đối với trạm thu phí T2 trên Quốc lộ 91, Bộ thống nhất là sẽ tiếp tục giảm giá nhằm hài hòa giữa lợi ích của người dân, doanh nghiệp; ngoài các đối tượng được miễn phí theo quy định; Trạm T2 sẽ tiến hành giảm giá đồng loạt cho tất cả các phương tiện chỉ sử dụng một phần đường BOT khi đi qua trạm (chủ yếu là đi hướng An Giang- Kiên Giang)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật giao cho Tổng Cục Đường bộ, chủ đầu tư phải triển khai nhanh việc miễn, giảm giá vé cho người dân, tránh để người dân phải chờ đợi lâu, thiệt thòi./.