Tọa đàm trực tiếp: "81 năm đất Mỏ anh hùng"

Hôm nay (12/11) là ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than. Ngày này, cách đây tròn 81 năm, trên mảnh đất địa đầu Đông Bắc tổ quốc, đã diễn ra cuộc đình công vang dội của ba vạn thợ mỏ, ghi mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân Việt Nam, để lại cho các thế hệ thợ mỏ, các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân Quảng Ninh niềm tự hào to lớn về những bài học quý giá, không chỉ có giá trị lịch sử mà còn tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển của ngành than, sự bứt phá vươn lên toàn diện của mảnh đất mỏ Anh hùng Quảng Ninh trong hơn 8 thập kỷ qua.

Các vị khách mời tham gia buổi tọa đàm

Cơ quan đại diện Đài TNVN tại Đông Bắc tổ chức tọa đàm trực tiếp với sự tham gia của các vị khách mời: Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp, than, khoáng sản VN (TKV) và nhạc sỹ Đỗ Hòa An, người nghệ sỹ sáng tác hàng trăm ca khúc nổi tiếng về đất mỏ anh hùng. Chương trình được phát trực tiếp trên Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hơp (VOV1).

Mời quý vị cùng nghe: