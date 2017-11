Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất trong 3 năm gần đây

Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG), lũy kế đến 15/10/2017, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tăng 17,5% so cùng kỳ (cùng kỳ 2016 tăng 3,8% và cùng kỳ 2015 tăng 5,6%), trong khi tổng chi NSNN chỉ tăng 3,8% so cùng kỳ. Nhờ tốc độ tăng thu cao nên bội chi NSNN được giữ ở mức thấp, chỉ bằng 53,1% dự toán, tương đương 1,89% GDP.

Theo đánh giá của UBGSTCQG, với tiến độ thực hiện như hiện tại, các chỉ tiêu NSNN năm 2017 về cơ bản sẽ được đảm bảo. Dự kiến năm 2017, thu NSNN sẽ tăng 2,3% so dự toán chủ yếu do vượt thu của ngân sách địa phương, do đó, bội chi NSNN giảm khoảng 4.000 tỷ đồng so với dự toán, ở mức 174,3 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế năm 2017 dự kiến đạt kế hoạch (6,7%) sẽ đảm bảo chỉ tiêu bội chi NSNN so GDP. Bội chi NSNN năm 2017 ước đạt 3,5% so với GDP, thấp hơn so cùng kỳ 2 năm trước (năm 2015: 4,26%; năm 2016: 3,64%), đảm bảo mục tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội.

Bộ Tài chính đánh giá, tiến độ thu ngân sách của các địa phương 10 tháng qua cơ bản đạt khá so dự toán và cùng kỳ năm trước. Ước tính có 47/63 địa phương thu đạt trên 81% dự toán năm và 58/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, 5 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ chủ yếu do nguyên nhân khách quan.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao ở mức cao nhất, để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh./.

