Tổng công ty Điện lực miền Nam: Đích đến là khách hàng

Năm 2016, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã cung cấp 54 tỷ 947 triệu kWh điện an toàn, liên tục cho khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh trực thuộc. Cùng với đó là công tác đầu tư xây dựng và chăm sóc tốt khách hàng. Vì vậy, EVNSPC đã “gặt hái” được những thành công đáng khích lệ trong công tác sản xuất, kinh doanh.

(Ảnh minh họa: KT)

Đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm, EVNSPC đã có nhiều biện pháp tích cực, chỉ đạo toàn bộ hệ thống sản xuất kinh doanh từ Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc. Việc lập ra kế hoạch về nhận, cung ứng điện cho khách hàng được cụ thể hóa đến từng chi tiết. Bên cạnh đó là công tác phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban trong Tổng công ty đã tạo ra sự đồng bộ trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị….

Năm 2016, sản lượng điện thương phẩm của EVNSPC là 54 tỷ 947 triệu kWh, đạt 100,58% kế hoạch điện thương phẩm Tập đoàn giao và tăng 11,29% so với năm 2015. Nhiều đơn vị thuộc có tốc độ tăng cao đáng kể như: Công ty Điện lực Tây Ninh (tăng 17,1%), Công ty Điện lực Long An, Hậu Giang tăng 15 15%... Đối với các phụ tải về công nghiệp, cơ quan quản lý - tiêu dùng, cũng tăng cao như Công ty Điện lực Hậu Giang, tăng (21,6%), Công ty Điện lực Long An (tăng 15,3%)…

Đi đôi với công tác điều hành trong nhận và cung cấp điện phục vụ cho khách hàng, EVNSPC rất chú trọng đến việc thu ngân. Đây là công việc mà EVNSPC luôn quan tâm, được cho là nhiệm vụ rất quan trọng trong sản xuất kinh doanh của đơn vị. Do đó, các khâu về công tác thu ngân đã được bàn bạc kỹ lưỡng, tổ chức đúc rút kinh nghiệm trong toàn Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Năm 2016, doanh thu thực hiện là 88.863 tỷ đồng, tăng 13,9% so với năm 2015. Các năm vừa qua và trong năm 2016, Tổng công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, thực hiện đúng quy định báo cáo thuế và nộp thuế đầy đủ, không để tồn nợ với ngân sách Nhà nước. Năm 2016, Tổng công ty ước nộp ngân sách là 557,5 tỷ đồng vượt 23% kế hoạch đề ra.

Để phục tốt sản xuất kinh doanh, công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng của EVNSPC đã hoạt động rất tích cực, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Năm 2016, Tổng đài 19001006 đã tiếp nhận 220.000 yêu cầu của khách hàng và đã phối hợp với các đơn vị xử lý 99,9% số lượng phiếu yêu cầu. Tỉ lệ đáp ứng của Tổng đài trên 97%, cao hơn 7% so với kế hoạch. Tỉ lệ nhấc máy dưới 10 giây trên 94%, cao hơn 9% so với kế hoạch...

Tiếp đó, EVNSPC đã phát động Tháng tri ân khách hàng sử dụng điện, tại 21 công ty điện lực, với các nội dung: Tổ chức hội nghị khách hàng tại 21 công ty điện lực; thực hiện gửi lời “Cảm ơn khách hàng sử dụng điện” qua SMS/EMAIL; Tổ chức các chương trình: “Thắp sáng đường quê”, “Vệ sinh công nghiệp miễn phí trạm biến áp cho khách hàng lớn”, “Sửa chữa, thay mới đường dây, bóng đèn cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách”, “Khách hàng may mắn khi sử dụng điện”... Qua các hoạt động, đã tạo cho khách hàng thêm niềm tin vào các dịch vụ của ngành Điện, thân thiện, cởi mở với cán bộ, công nhân viên ngành Điện, giúp cho ngành Điện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cùng với việc chăm sóc khách hàng, EVNSPC đã tạo điều kiện tốt nhất cho công tác phát triển khách hàng và xác định, đây là tiềm năng và là nguồn thu lớn trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Vì vậy, việc phát triển khách hàng đã được thực hiện chu đáo, đầy đủ, không còn sự phiền hà cho khách hàng khi đến làm thủ tục cung cấp điện. Năm 2016, EVNSPC phát triển thêm 423.814 khách hàng. Lũy kế đến nay số khách hàng toàn Tổng công ty là 7.386.509 khách hàng, trong đó có 6.823.896 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 562.613 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt, tốc độ tăng trưởng 6,09%.

Để công tác cung cấp điện an toàn ổn định, EVNSPC đã tích cực triển khai công tác sửa chữa và đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện. Năm 2016, Tổng công ty đã triển khai thực hiện sửa chữa lớn cho 931/931 công trình (đã hoàn thành 939 công trình) với số vốn đầu tư trên 763, 4 tỷ đồng (đạt 97% kế hoạch). Trong đó, 18 đơn vị đã hoàn thành tốt kế hoạch như: Công ty Điện lực An Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp…

Bên cạnh đó, nhiều dự án đầu tư về lưới điện đã được triển khai thực hiện như: Trạm biến áp (TBA) 220kV Long Xuyên 2, trạm 220kV Cần Đước và trạm 220kV Khu Công nghiệp Sa Đéc, Trạm 110kV Gò Quao và ĐD 110kV Giồng Riềng - Gò Qua; Các lộ ra 110kV trạm biến áp 220kV Đức Trọng; Trạm 110kV Bảo Lâm và ĐD đấu nối; Trạm 110kV Hòa Thành và đấu nối; Trạm 110kV Long Đức, TBA 110kV Vĩnh An; Đường dây 110KV Trị An - Vĩnh An;... cùng một số công trình như: Đường dây 110kV, lộ ra trạm 500kV Sông Mây, ĐD 110kV 2 mạch kết nối Dệt may - Nhơn Trạch 6 - Nhơn Trạch 3 - Long Thành, các công trình này được đóng điện đưa vào vận hành theo đúng tiến độ được giao.

Đặc biệt, một số dự án điện quan trọng phục vụ cho nhân dân đồng bào Khme tỉnh Trà Vinh, xã đảo Lại Sơn, Hòn Nghệ (tỉnh Kiên Giang), đã đánh dấu những bước quan trọng trong việc phục vụ cung cấp điện cho nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại các địa phương còn khó khăn về mọi nặt trên dịa bàn.

Đó là Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư 467 tỷ đồng, với khối lượng đầu tư gồm: đường dây 110kV An Biên - Lại Sơn dài 43 km, trong đó phần trên đất liền là 19,357 km; phần trên biển là 24,496 km và trạm 110kV Lại Sơn, với quy mô 2x25MVA. Đường dây trung hạ thế trên đảo với khối lượng là 24 km; 13 trạm biếp áp phân phối với dung lượng 2.080kVA. Lắp đặt công tơ và nhánh rẽ khách hàng cho 1.956 hộ dân trên đảo. Dự án khởi công ngày 4/9/2015, hoàn thành đóng điện ngày 26/11/2016.

Song song với các dự án trên, Dự án Cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang, có quy mô xây dựng gồm: Đường dây trung thế 22 kV vượt biển dài 16,371 km; đường dây trung thế 3 pha trên đảo xây dựng mới dài 9,9 km. Dự án đã khởi công ngày 10/10/2015, đưa vào vận hành trong tháng 12/2016. Bên cạnh đó, còn có một số dự án khác như Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Thơm, xã Sơn Hải, Dự án Cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là hàng trăm hộ dân đồng bào Khme thuộc tỉnh Kiên giang, giai đoạn 2...