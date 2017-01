Tổng công ty Điện lực miền Nam tô thắm sắc xuân 2017

Năm 2016, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đứng trước những thử thách không nhỏ: nắng hạn gay gắt, cùng với tình trạng xâm nhập mặn diễn ra trên diện rộng dẫn đến nguy cơ quá tải các TBA và hệ thống đường dây lưới điện… với bản lĩnh nghề nghiệp, kinh nghiệm đúc rút được trong thực tiễn, cùng với tinh thần lao động sáng tạo của tập thể cán bộ, công nhân viên, EVNSPC không những đã vượt qua khó khăn, thách thức mà còn lập nên những thành tích mới, góp phần tô thắm thêm sắc xuân 2017.

Những dự án thắp sáng mùa xuân

Khi những cành mai, cành đào đã bắt đầu chớm nụ. Khi tất cả các phường, xã, cuối cùng của 21 tỉnh thành phía nam đã có điện lưới quốc gia; cũng là khi cán bộ, công nhân viên EVNSPC có dịp nhìn lại mình để tính kế cho công việc làm ăn của năm tiếp theo.

Từ xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang, nơi vừa hoàn thành Dự án cấp điện lưới Quốc gia cho vùng biển đảo trở về, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam - Nguyễn Văn Hợp không dấu nổi niềm vui, ông cho biết: Dự án đưa điện lưới Quốc gia ra đảo Lại Sơn là một trong những dự án lớn do Tổng Công ty đảm nhận, bắt buộc phải hoàn thành trong năm 2016.

Dự án có tổng mức đầu tư 467 tỷ đồng, gồm 1 TBA 110kV và 13 trạm biến áp phân phối với 43 km đường dây 110kV, 24 km đường dây trung hạ áp. Được sự quan tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của cấp ủy chính quyền địa phương, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công nhân viên, sự phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị liên quan, đến nay Dự án đã bắt đầu phát huy hiệu quả, gần 2.000 hộ dân trên đảo được sử dụng điện lưới quốc gia.

Không chỉ có Dự án đưa điện lưới Quốc gia ra đảo Lại Sơn mà các dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, gồm hệ thống đường dây trung thế 22kV vượt biển dài gần 16,5 km cũng đã được đưa vào vận hành phục vụ nhân dân vui tết đón xuân 2017.

Theo đó, Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khơmer tỉnh Kiên Giang (giai đoạn 2), có tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng, với 89 km đường dây trung thế, 216 km đường dây hạ thế và tổng dung lượng TBA trên 2,600MVA cũng được gấp rút hoàn thành trong năm nay.

Cũng trong năm 2016, Tổng Công ty đảm nhận thực hiện 2 dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Cà Mau, với số vốn 40 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Trong những ngày cuối năm các đơn vị đang tập trung huy động mọi nguồn lực để thi công hoàn thành đúng tiến độ đề ra...

Song cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án năm 2016, Tổng công ty đã thực hiện sửa chửa lớn 994 công trình, với tổng giá trị 785 tỷ đồng. Các công trình sửa chữa lớn đưa vào sử dụng đã góp phần đảm bảo cấp điện cho khu vực quá tải, giảm tổn thất điện năng đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Hợp cho biết thêm: Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 của Tổng công ty là 6.552 tỷ đồng. Đến nay thực hiện ước đạt 99,98% kế hoạch. Có trên 600 công trình, dự án hoàn tất đóng điện, trong đó bao gồm 110 công trình lưới điện 110kV, 509 công trình lưới điện phân phối và với tổng khối lượng là 326 km đường dây 110kV, 1.766 km đường dây trung thế, 2.924 km đường dây hạ thế, tổng công suất trạm 110kV tăng thêm là 2.243 MVA và tổng công suất trạm phân phối là 348 MVA.

Nhờ đẩy nhanh tốc độ thực hiện các chương trình, dự án và làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, năm 2016, Tổng Công ty phát triển thêm gần 424.000 khách hàng, nâng tổng số khách hàng trong toàn Tổng công ty lên gần 7.400.000 khách hàng. Toàn Tổng Công ty có 2.510/2.510 xã, phường, thị trấn có điện, đạt tỷ lệ 100%; Số hộ dân có điện là 7,5 triệu hộ - đạt tỷ lệ 99,38%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 5,03 triệu hộ - đạt tỷ lệ 99,05%.

Dấu ấn từ những con số

Kết thúc năm 2016, một năm đầy khó khăn thử thách do thiên tai gây ra, cán bộ, công nhân viên EVNSPC đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện tốt công tác cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, trong mùa khô năm 2016, không tiết giảm phụ tải, đảm bảo đủ điện để phục vụ nhu cầu tưới tiêu, chống hạn, chống biến đổi khí hậu và các sự kiện chính trị xã hội trên toàn địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam.

Ông Nguyễn Phước Đức, Phó tổng Giám đốc EVN SPC cho biết, năm 2016, sản lượng điện nhận gần 58 tỷ kWh tăng 10,5% so với cùng kỳ 2015; sản lượng điện thương phẩm đạt gần 55 tỷ kWh, đạt 100,58% kế hoạch EVN giao và tăng 11,29% so với năm 2015; Tổng doanh thu đạt 88.863 tỷ đồng, 13,9% so với năm 2015; Nộp ngân sách nhà nước gần 558 tỷ đồng, vượt 23 % kế hoạch đề ra. Điều đáng nói là trong nhiều năm qua, EVNSPC là một trong những đơn vị dẫn đầu về hoàn thành và hoàn thành vượt mức nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, thực hiện đúng quy định báo cáo thuế và nộp thuế đầy đủ.

Bằng nhiều giải pháp về kỹ thuật cũng như giải pháp trong kinh doanh được áp dụng, kết quả chỉ tiêu tỷ lệ điện dùng phân phối tại Tổng công ty ngày càng tốt hơn. Ông Đức cho biết thêm: cũng năm 2016,Tổng công ty thực hiện tỷ lệ điện dùng để phân phối điện là 4,99%, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn giao (5%) và thấp hơn 0,2% so với năm 2015.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách và hình thức làm việc, ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh rút ngắn thời gian giao dịch tạo tin tưởng và hài lòng đối với khách hàng là một trong những hoạt động được Tổng công ty hết sức quan tâm. Nhờ vậy các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của ngày càng được cải thiện. Năm 2016, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 1.658,06/1.676 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,2918/2,0; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 6,81/7,92 lần/khách hàng. Các chỉ số đều đạt so với kế hoạch Tập đoàn giao.

Nhờ vậy chỉ số cung cấp điện của tổng công ty ngày càng được cải thiện, việc cấp điện sinhh hoạt cho khách hàng khu vực thành phố, thị xã, thị trấn trong năm 2016 được rút ngắn khoảng 2,3/ 3 ngày, khu vực nông thôn là 2,7/5 ngày, khách hàng ngoài sinh hoạt là 3,5/7 ngày.

Đối với khách hàng mua điện trung áp, trong năm 2016, Tổng công ty đã hoàn tất việc cấp điện cho 5.818 khách hàng, với thời gian giải quyết các thủ tục là 6,10 ngày/công trình; thấp hơn quy định của EVN gần 4 ngày.

Với các nỗ lực nêu trên, kết quả điểm số trung bình của 7 nhóm yếu tố liên quan đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện từ 2013-2016 đã tăng cao. Điểm số trung bình toàn EVN SPC của năm 2013 chỉ là 6,39 điểm, đến cuối năm 2016 điểm số đã là 7,63 điểm (tăng 1,24 điểm so với năm 2013).

Hiện thực hóa các mục tiêu phát triển

Nắm bắt kịp thời những thuận lợi, khó khăn, thách thức, năm 2017, EVNSPC phấn đấu điện sản xuất đạt 55 triệu kWh tăng 34,1% so với năm 2016, trong đó thuỷ điện nhỏ là 15 triệu kWh, diesel là 36 triệu kWh, điện gió đảo Phú Quý (Bình Thuận) là 4 triệu kWh. Sản lượng điện thương phẩm sau khi trừ tiết kiệm điện là 61 tỷ 650 triệu kWh, tăng 12,33% so với năm 2016. Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho nhu cầu phụ tải, vận hành an toàn các đường dây và trạm biến áp.

Về đầu tư xây dưng, EVNSPC có kế hoạch bố trí 8.348 tỷ đồng, xây dựng và đưa vào vận hành 570 công trình/dự án lưới điện. Trong đó, bao gồm 3 công trình lưới điện 220kV, 134 công trình lưới điện 110kV, 433 công trình lưới điện phân phối. Đặc biệt, đóng điện đưa vào vận hành 3 trạm 220kV: Cần Đước, Long Xuyên 2 và Sa Đéc.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, EVNSPC đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ và cụ thể nhằm: Đảm bảo cung cấp điện ổn định áp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo chiều sâu, tiếp tục lắp đặt công tơ điện tử và áp dụng đo ghi xa; tăng cường thu tiền điện thông qua hệ thống ngân hàng và tổ chức dịch vụ độc lập.

Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Tập đoàn giao, cân bằng tài chính, bảo toàn và phát triển vốn; đảm bảo tiến độ đầu tư các công trình điện. Đặc biệt là các công trình sử dụng vốn ngân sách, vốn vay ODA. Tăng cường quản trị doanh nghiệp, tập trung phát triển nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh để không ngừng nâng cao năng suất lao động. Thực hiện đáp ứng tốt các yêu cầu tham gia thị trường điện cạnh tranh.