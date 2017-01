Tổng tài sản 2016 của VIB chính thức vượt 100 ngàn tỷ

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán năm 2016, lợi nhuận năm 2016 trước dự phòng của ngân hàng VIB đạt 1.300 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 702 tỷ, đạt 104% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm, cao hơn 7% so với năm 2015.

Tổng dư nợ tín dụng đạt xấp xỉ 68.000 tỷ, tăng trưởng gần 25% so với năm 2015, đây là năm thứ 2 liên tiếp VIB đạt mức tăng trưởng này. Tổng tài sản của ngân hàng xấp xỉ 105.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát dưới 3%. Chỉ số LDR đạt mức 66%, so với trần theo quy định của ngân hàng nhà nước là 80%.

Kết thúc năm 2016, tổng vốn chủ sở hữu của VIB đạt trên 8.700 tỷ đồng, ngân hàng đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ 5.644 tỷ đồng theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chấp thuận của Ngân hàng nhà nước. Trong số 10 ngân hàng được Ngân hàng nhà nước chọn để triển khai thí điểm chuẩn mực quản trị quốc tế Basel II, VIB là ngân hàng có mức độ sẵn sàng cao với hệ số an toàn vốn theo chuẩn Basel II theo ước tính gần nhất có thể đạt trên 10%.

Trong 2 năm qua VIB luôn chi trả cổ tức ở mức cao, trong đó năm 2014 là 23,5% và năm 2015 là 25%, bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu thưởng.

Ngày 9/1/2017, 564.442.500 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam với mã chứng khoán VIB chính thức giao dịch trên UPCoM. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 17.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa của VIB đạt gần 9.600 tỷ đồng. Việc đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn chứng khoán tập trung của VIB nhằm mục tiêu chia sẻ minh bạch các thông tin về hoạt động của ngân hàng, giá cổ phiếu, giá trị vốn hoá thị trường, thanh khoản của cổ phiếu VIB, giúp các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc ra quyết định đầu tư.

Năm 2017, VIB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận cao hơn 10% so với kế hoạch 2016, ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung phát triển các hoạt động Ngân hàng cốt lõi, tập trung vào khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó sẽ chú trọng phát triển các giải pháp sáng tạo, sử dụng công nghệ nhiều hơn để tối ưu năng suất lao động, tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí.

Dự kiến VIB sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2016 vào tháng 4 năm 2017 để thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 và các chủ đề liên quan khác./.