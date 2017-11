Trải nghiệm thanh toán QR Pay của VietinBank trên Freedoo

Đây là hình thức kinh doanh dựa trên cộng đồng và sử dụng phương thức thanh toán QR Pay của VietinBank.

Freedoo là một sân chơi thú vị đa tiện ích dành cho cộng đồng. Khách hàng chỉ cần có Internet và các thiết bị di động, ở mọi lúc, mọi nơi đều có thể trở thành cộng tác viên/tư vấn viên của VNPT. Việc hòa mạng, chọn số, chọn gói cước, thanh toán trên Freedoo đều thực hiện được trên môi trường online, khách hàng không phải đi ra điểm giao dịch.

Ông Phùng Duy Khương - Giám đốc Khối Bán lẻ hàm Phó Tổng Giám đốc VietinBank phát biểu tại buổi Lễ

Đánh giá cao ứng dụng Fredoo, ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho biết: Freedoo là bước đột phá, tạo ra cơ hội phát triển thương mại điện tử trên di động thuận lợi hơn trong tương lai.

Mô hình kinh doanh dựa trên cộng đồng như Freedoo rất cần có hình thức thanh toán càng đơn giản thuận tiện càng tốt. Đó là lý do VNPT và VietinBank cùng hợp tác để mang đến cho khách hàng một giải pháp thanh toán ưu việt. Đó là hình thức thanh toán QR Pay.

Việc thanh toán bằng QR Pay giúp khách hàng giảm thời gian giao dịch do không phải nhập dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính chính xác của thông tin, do đó không có trường hợp thanh toán sai hoá đơn, hoặc chuyển nhầm tài khoản ngân hàng. Mọi thao tác thanh toán được diễn ra dưới 1 phút, vô cùng tiện lợi, nhanh chóng và an toàn tuyệt đối. Khách hàng trải nghiệm thanh toán trên Freedoo thông qua QR Pay của VietinBank.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Phùng Duy Khương - Giám đốc Khối Bán lẻ hàm Phó Tổng Giám đốc VietinBank cho biết: Sự hợp tác ra mắt giải pháp thanh toán này cũng thắt chặt mối quan hệ chiến lược giữa VietinBank và VNPT. Đưa QR Pay vào các thanh toán cho khách hàng của VNPT, VietinBank mong muốn mang đến cho khách hàng một phương thức thanh toán tiện lợi, nhanh chóng kèm theo một trải nghiệm chưa từng có từ trước đến nay. Sự kiện cũng tạo tiền đề để VietinBank và VNPT tiếp tục triển khai nhiều lĩnh vực thanh toán mới, hiện đại góp phần phát triển mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Thời gian tới, VietinBank và VNPT tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực và mang đến những ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng./.

QR Pay là tính năng thanh toán trên VietinBank iPay Mobile dành cho thiết bị di động thông minh chạy trên nền tảng iOS, Android. Ứng dụng này đã vinh dự đem về cho dịch vụ Mobile Banking của VietinBank Danh hiệu Sao Khuê 2015.