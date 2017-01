Tỷ giá trung tâm giảm, giá USD trong nước ổn định

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố tỷ giá trung tâm, áp dụng cho ngày 13/1 là 22.161 đồng, giảm tiếp 3 đồng so với mức công bố hôm qua. Đây là phiên thứ tư liên tiếp tỷ giá này được điều chỉnh giảm nhẹ.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng trong ngày hôm nay là 22.826 đồng và tỷ giá sàn là 21.496 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước ít biến động (Ảnh minh họa: KT)

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh sau buổi họp báo đầu tiên của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Giới đầu tư cảm giác bất an sau cuộc họp báo và bán tháo đồng USD khiến đồng bạc xanh này giảm mạnh.

Tính đến đầu phiên giao dịch ngày 13/1 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,28% xuống 101,45 điểm, cách khá xa so với đỉnh cao 15 năm vừa ghi nhận hôm 4/1: 103,82 điểm.

USD giảm mạnh so euro xuống: 1 euro đổi 1,0614 USD và giảm so với yen Nhật xuống 114,67 yen đổi 1 USD. USD giảm mạnh so với bảng Anh xuống: 1,2160 USD đổi 1 bảng Anh.

Trong khi đó, tại Việt Nam, giá USD ở các ngân hàng thương mại không có nhiều biến động, chủ yếu giao dịch quanh mức 22.530-22.620 đồng/USD.

Cụ thể, hai ngân hàng Vietcombank và Vietinbank đang cùng niêm yết USD ở mức 22.535-22.605 đồng, trong đó, Vietcombank không điều chỉnh tỷ giá, Vietinbank giảm 5 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Tỷ giá tại BIDV đang ở mức 22.530-22.600 đồng/USD, giảm 5 đồng ở cả hai chiều.

Ngân hàng ACB vẫn niêm yết USD ở mức 22.510-22.600 đồng, trong khi giá USD tại Eximbank vẫn đang là 22.530-22.610 đồng.

Techcombank tăng 10 đồng chiều mua vào, lên mức 22.520-22.620 đồng/USD.

DongABank tăng 5 đồng chiều mua vào và giảm 5 đồng chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 22.535-22.605 đồng/USD./.