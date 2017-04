Việt Nam và Cộng hòa Séc hợp tác phát triển an ninh mạng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, sáng nay (14/4 – theo giờ địa phương), tại Thủ đô Praha, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Tô Mạnh Cường và Giám đốc Thương mại Công ty Novicom, Cộng hòa Séc đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về an ninh mạng.

Chứng kiến lễ kí có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trương Mạnh Sơn; Hạ nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Séc, ông Bohuslav Chalupa.

Lễ kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về an ninh mạng giữa VNPT và Công ty Novicom.

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Séc.

Điều này thể hiện tầm quan trọng và khẳng định quyết tâm của các Bộ, ngành hai nước trong việc không ngừng củng cố và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Chính phủ, nhân dân hai nước Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Giới thiệu về tình hình phát triển công nghệ thông tin của Việt Nam hiện nay, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Chính phủ Việt Nam xác định lĩnh vực này là động lực quan trọng của sự phát triển, hiện đại hóa đất nước, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập quốc tế.

Để nhanh chóng thích nghi và có những bước đi phù hợp ứng phó với thách thức của kỷ nguyên mới về an toàn thông tin mạng, cũng như tạo môi trường an toàn thông tin tại Việt Nam phát triển bền vững, các cơ quan liên quan Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành hữu quan của Việt Nam đã và đang hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực an toàn thông tin, đồng thời phối hợp với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, cộng đồng tận dụng thế mạnh của công nghệ, nguồn lực để giải quyết.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nêu rõ, mặc dù đã nỗ lực cải thiện nhưng đây là lĩnh vực khá mới đối với Việt Nam, do đó Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm các nước đi trước cũng như hợp tác với quốc tế trong thực hiện nhiệm vụ này.

Việt Nam và Séc tăng cường hợp tác công nghệ thông tin VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đang có chuyến thăm và làm việc tại CH Séc. Hạ nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Séc, ông Bohuslav Chalupa cho biết, Séc là một trong những quốc gia phát triển về công nghệ thông tin ở châu Âu, sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm của mình, trong đó có quy trình xây dựng những văn bản pháp luật về an ninh mạng; công tác giáo dục, đào tạo…

Các đại diện của Hiệp hội an ninh mạng Cộng hòa Séc đã có những trao đổi về vấn đề an toàn thông tin mạng; dự kiến trong tháng 4 năm nay hai bên sẽ tổ chức hội thảo tại Việt Nam liên quan đến nội dung này./.