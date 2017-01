WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 2,7% năm 2017

Ngân hàng thế giới (WB) hôm 10/1 dự báo, nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng nhẹ trong năm 2017 sau khi trải qua một thời kỳ tăng trưởng ảm đạm do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Theo thể chế tài chính quốc tế này, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt 2,7% trong năm nay, giảm một chút so với dự báo 2,8% đưa ra hồi tháng 6/2016 do sự không chắc chắn của nền kinh tế Mỹ và việc nước Anh rời Liên minh châu Âu, song cao hơn so với mức tăng trưởng 2,3% của năm 2016.

Sự không chắc chắn của nền kinh tế Mỹ khiến WB giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. (Ảnh minh họa: KT)

Trong năm ngoái, nền kinh tế toàn cầu đã phải hứng chịu những làn gió ngược, từ vấn đề kinh tế tại Trung Quốc đến những đợt bất ổn trên thị trường tài chính.

Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu của Ngân hàng thế giới cũng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay sẽ đạt khoảng 2,2%, tăng so với 1,6% trong năm 2016.

Sở dĩ tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong năm 2016 thấp hơn so với dự báo là do cũng giống như nhiều nền kinh tế phát triển khác, trong nửa đầu năm ngoái, kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn do tác động của đồng USD mạnh và giá dầu sụt giảm.

Động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu là từ các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển. Giai đoạn suy giảm trong hoạt động sản xuất của 2 nền kinh tế lớn là Brazil và Nga cũng sẽ kết thúc trong năm 2017.

Còn với nhóm các nền kinh tế phát triển, tăng trưởng vẫn diễn ra khá chậm chạp, trung bình đạt 1,8%, thấp hơn so với giai đoạn trước khủng hoảng, song có sự tăng nhẹ so với năm 2016../.