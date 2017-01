Xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 1 đạt 29,3 tỷ USD

Tổng Cục Hải quan cho biết, trong tháng đầu tiên của năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 29,3 tỷ USD, giảm 13% so với tháng 12/2016. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 14,6 tỷ USD, trị giá nhập khẩu 14,7 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm mới ước tính thâm hụt 100 triệu USD, tương đương 0,7% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng.

Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng giày dép, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng thủy sản, phương tiện vận tải và phụ tùng, cà phê và dầu thô. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, sản phẩm điện tử và linh kiện, xăng dầu các loại, điện thoại các loại và linh kiện, sắt thép các loại, chất dẻo nguyên liệu, kim loại thường khác, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, hóa chất.

Năm 2017, Tổng Cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 285.000 tỷ đồng. Trong những ngày đầu năm (01-23/01/2017) số thu đạt hơn 16.200 tỷ đồng, bằng 5,7% dự toán. Lý do là trong tháng 01/2017, kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng có số thu lớn đã giảm so với tháng trước như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, sắt thép các loại, chất dẻo nguyên liệu...Bên cạnh đó, số ngày làm việc thực tế trong tháng 1/2017 cũng giảm do trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, nên các doanh nghiệp giảm làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

Về công tác chống buôn lậu gian lận thương mại, tính từ giữa tháng 12/2016 đến giữa tháng 1/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ 974 vụ việc vi phạm, tổng số trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 10 tỷ đồng, thu về cho ngân sách nhà nước đạt gần 9 tỷ 300 triệu đồng. Cơ quan chức năng của Hải quan đã khởi tố 5 vụ án hình sự và chuyển cơ quan khác khởi tố 1 vụ.

Điển hình vào ngày 14/1/2017, tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Đội 5, Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng 1 - C47 Bộ Công an và các đơn vị bắt giữ 03 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 8 kg ma túy tổng hợp dạng đá; 8 điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan khác.

Cùng ngày 14/1/2017, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực Miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với C46 – Bộ Công an bắt giữ 01 container của một doanh nghiệp hàng hóa nhập khẩu khai báo trên tờ khai là Tấm lợp lấy ánh sáng, nhưng thực tế là hơn 1.000 thùng rượu ngoại các loại, 600 thùng sữa Ensure và 100 thùng bài tú lơ khơ, trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý ngày 20/01 vừa qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo – Cục Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát Lào UN-2628 đã phát hiện 300kg pháo do 2 đối tượng giấu dưới gầm xắc xi của xe ô tô để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ./.