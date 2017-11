Những cách đơn giản để không bị tăng cân trong kì nghỉ dài

Uống nước: Chúng ta thường lầm tưởng giữa đói và khát. Vì vậy, khi bạn cảm thấy thèm ăn vặt hãy uống nước trước. Bổ sung nước cũng giúp bạn cảm thấy no. Một vài chuyên gia khuyên nên uống vài ngụm nước nhỏ hoặc trà đá trước khi ngồi xuống bàn ăn và trong lúc ăn để nhanh cảm thấy no hơn. Đặt ra mục tiêu: Giảm dưới một cân mỗi tuần là hợp lí. Chương trình giảm cân tốt nhất khuyên cáo rằng sau khi giảm 5 cân đầu tiên, bạn nên chuyển sang chế độ duy trì cân nặng trước khi tiếp tục giảm cân. Ăn thoải mái: Nếu bạn ăn 2 bữa mỗi tuần bất cứ thứ gì bạn thích, bạn sẽ không phá hỏng quá trình giảm cân. Ăn nhiều bữa hơn: Những người duy trì cân nặng trong vài năm thường ăn trung bình 5 bữa một ngày. Những bữa ăn nhẹ thường xuyên kiểm soát cơn thèm ăn, cung cấp năng lượng, cải thiện tinh thần và thúc đẩy quá trình trao đổi chất vì tiêu hóa tiêu thụ calo khi làm việc. Đưa ra các giải pháp hàng tuần: Đừng thay đổi tất cả chế độ ăn sau một đêm. Nếu có quá nhiều thay đổi một lúc, bạn sẽ dễ chán nản và từ bỏ sớm. Thay vào đó, thay đổi một thứ như ăn ít nhất một loại hoa quả mỗi ngày hàng tuần. Khi bạn ăn ở nhà hay bên ngoài, ăn ít đi một phần ba khẩu phần mỗi bữa để có thể giảm đi 500 calo một ngày. Sử dụng ít đồ uống có cồn: Hãy nhớ rằng sử dụng đồ uống có cồn là nạp thêm calo cho cơ thể. 350ml bia chứa 150 calo, 100ml rượu chứa 85 calo và tệ hơn thế là uống những cocktail béo ngậy như brandy alexanders. Nếu bạn muốn giảm cân, hãy chỉ uống nước lọc. Tăng một chút đạm: Nghiên cứu chỉ ra rằng đạm (protein) kéo dài cảm giác no tốt hơn tinh bột và chất béo. Nghiên cứu ở Scotland, Đan Mạch, Thụy Điển và Anh chỉ ra rằng những người ăn bữa sáng hay bữa trưa chứa nhiều đạm cảm thấy đỡ đói hơn trong những bữa kế tiếp. Đạm cũng cần cơ thể tiêu thụ một số calo để tiêu hóa nhưng đừng ăn quá nhiều và hãy ăn những thực phẩm giàu đạm ít béo như sữa chua không đường. Học cách đo lường: Rất dễ để bạn ước lượng khẩu phần ăn. Hãy sử dụng những thìa và cốc đong đặc biệt đối với nước sốt salad, chế phẩm từ sữa và mayonaise. Chọn những đồ ăn thay thế: Hãy tìm những món ăn dinh dưỡng ít calo thay cho những món khoái khẩu nhiều đường và chất béo. Hãy thử ăn nho thay vì kẹo hay bỏng ngô không dầu thay vì bắp rang bơ. Suy nghĩ tích cực: Chuyên gia chỉ ra rằng tự ti là nguyên nhân chính dẫn đến ăn quá nhiều. Hãy để bản thân tập trung vào những điểm tốt của bạn hơn là những điểm yếu. Mua quần áo phù hợp và tôn dáng ở cân nặng hiện tại. Cắt tóc và trang điểm để trông quyến rũ hơn.

