Phụ nữ nên ăn những thực phẩm này để nếp nhăn không bao giờ xuất hiện

Quả cherry, lựu và việt quất: Ba loại trái cây này chứa nhiều chất chống oxy giúp ngăn ngừa tổn thương sợi collagen bảo vệ sự đàn hồi của da. Ngoài ra, loại trái cây vị chua ngọt thanh còn chứa nhiều vitamin C giúp da trông tươi trẻ hơn. Cà chua: Lycopene trong cà chua là chất chống oxy hóa được chứng minh có thể chống lại đến 30% tác hại của tia UV lên da. Trà xanh: Thức uống quen thuộc này nổi tiếng là dồi dào chất chống oxy hóa giúp tái tạo và bảo vệ tế bào da. Trái bơ: Bất cứ thực phẩm nào giàu vitamin E cũng đều tốt cho da, nhất là khi làn da bước sang tuổi 30 đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nhăn và lão hóa. Ngoài ra, trái bơ còn chưa glutathione - một chất chống lão hóa có tác dụng giải độc gan và da rất hiệu quả. Trái oliu và dầu oliu: Thức ăn phổ biến của người vùng Địa Trung Hải cổ xưa rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin E giúp chống lại các gốc tự do gây lão hóa và giữ nước làm da ẩm mượt, chống khô và nhăn da. Mật ong: Đây có lẽ là loại thực phẩm mang vị ngọt ngào duy nhất nhưng lại tốt cho da nhờ khả năng chống viêm, kháng virus và chống oxy hóa rất tốt. Cà rốt, đào và mơ: Khô sần, bong tróc, xuất hiện các vết hằn và nếp nhăn là biểu hiện của da bị lão hóa hoặc tổn thương. Trong cà rốt, đào, mơ hay những loại trái cây màu cam đỏ chứa nhiều vitamin A và beta-caroten là loại retinol giúp tái tạo tế bào biểu mô của da và ngăn ngừa tất cả các vấn đề nêu trên. Sữa chua và kefir: Các vi khuẩn lên men sữa chua giúp da khỏe hơn, giảm kích ứng, chống viêm, ửng đỏ và khô ngứa. Đặc biệt, sữa chua lên men bằng men kefir có hàm lượng probiotic cao gấp 3 sữa thường. Cá: Các loại cá, đặc biệt là cá béo chứa lượng acid béo omega-3 vừa tốt cho tim mạch vừa tốt cho da. Acid béo giữ cho làn da luôn ẩm mượt, chống khô da do đó giảm hình thành và giảm độ sâu của các nếp nhăn. Các loại cá giàu omega-3 và dễ tìm nhất là cá hồi và cá mòi. Các loại hạt: Các loại hạt thường chứa nhiều chất béo có lợi, chẳng hạn như hạnh nhân chứa nhiều vitamin E giúp giữ ẩm cho da, kháng viêm và chống lại các vấn đề ngoài da như bệnh vảy nến, chàm và mụn.

