Các địa phương đề phòng mưa lớn do hoàn lưu bão số 10

Nghe thời sự trưa 28/12

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị Chính phủ với các địa phương, chỉ ra 10 kết quả nổi bật và 9 tồn tại hạn chế trong năm 2016. Thủ tướng nêu các tồn tại của Chính phủ, gồm có vụ Trịnh Xuân Thanh VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh đến các sai phạm trong công tác cán bộ trong đó có vụ Trịnh Xuân Thanh; xếp hạng quốc tế về đổi mới sáng tạo giảm 4 bậc.

Tăng trưởng GDP năm nay ước tính tăng 6,21%, không đạt mục tiêu quốc hội đề rà là 6,7%. GDP cả nước năm 2016 tăng 6,21% VOV.VN -Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, với GDP tăng 6,21% so với năm 2015.

Ứng phó hoàn lưu bão số 10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương đề phòng mưa lớn, đảm bảo an toàn hồ chứa. Các địa phương đề phòng mưa lớn, đảm bảo an toàn hồ chứa VOV.VN - Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời cập nhật thông tin cảnh báo mưa, lũ, chủ động kiểm tra, đảm bảo an toàn hồ chứa

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng Tổng thống Obama thăm và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm USS Arizona bị Hải quân Nhật đánh chìm trong trận Trân Châu Cảng tháng 12/1941. Video chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng Nhật tới Trân Châu Cảng VOV.VN - Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng đương chức của Nhật Bản thăm Đài tưởng niệm USS Arizona ở Trân Châu Cảng. Cuba thông qua luật cấm sử dụng tên của lãnh tụ Fidel Castro VOV.VN - Quốc hội Cuba đã thông qua dự luật thể theo di nguyện của lãnh tụ Fidel Castro, đó là cấm sử dụng tên của để đặt cho công trình, đài tượng niệm... Thủ tướng Nhật và Tổng thống Mỹ thăm Đài tưởng niệm tàu USS Arizona VOV.VN - Trước đó Tổng thống Mỹ Obama đã thăm Hiroshima, nơi bị bom nguyên tử Mỹ tàn phá. Nay Thủ tướng Nhật Abe thăm Đài tưởng niệm tàu Mỹ bị Nhật đánh đắm.

Quốc hội Cuba thông qua dự luật cấm sử dụng tên của Lãnh tụ Fidel Castro để đặt cho các công trình xây dựng công cộng hay dựng đài tưởng niệm, thể theo mong muốn của Fidel Castro trước khi qua đời./.