Đề nghị truy tố 7 thanh tra giao thông của Cần Thơ tội nhận hối lộ

Nghe thời sự sáng 19/1

Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới và một số doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới VOV.VN - Chiều 18/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự các hoạt động tại Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 47 tại Davos, Thụy Sỹ.

TPHCM và Hà Nội nằm trong danh sách 10 thành phố năng động nhất thế giới.

Bộ Y tế ra khuyến cáo phòng chống bệnh bạch hầu sau khi có 2 trường hợp tử vong vì bệnh này ở Quảng Nam. Quảng Nam: 2 học sinh trung học tử vong vì bệnh bạch hầu Ngành Y tế tỉnh Quảng Nam ghi nhận tại trường THPT Tây Giang có 5 học sinh bị bệnh bạch hầu, trong đó có 2 em đã tử vong. Dịch bệnh bạch hầu tiếp tục lây lan nhanh ở Bình Phước VOV.VN - Tính đến 11h30 trưa 18/7, tại tỉnh Bình Phước đã có 60 ca mắc và nghi mắc bệnh bạch hầu.

Công an TP Cần Thơ đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố 7 thanh tra giao thông của Cần Thơ tội nhận hối lộ. Thanh tra giao thông Cần Thơ nhận hối lộ hơn 6,8 tỉ đồng Công an phát hiện các thanh tra giao thông và hai “cò” sử dụng nhiều tài khoản khác nhau với hàng ngàn giao dịch để nhận hối lộ hơn 6,8 tỉ đồng. Cần Thơ: Bắt thêm 4 cán bộ thanh tra giao thông nhận tiền “bảo kê” VOV.VN - Công an TP Cần Thơ vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm 4 đối tượng là cán bộ thanh tra giao thông có liên quan đến đường dây nhận tiền "bảo kê"

Hơn 160 người thương vong trong vụ tấn công doanh trại quân sự ở Mali. Hơn 160 người thương vong trong vụ tấn công doanh trại quân sự ở Mali VOV.VN - Đây được xem là vụ tấn công nhằm vào một địa điểm quân sự kinh hoàng nhất tại quốc gia Tây Phi này.