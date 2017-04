Nga - Mỹ sẽ điều tra khách quan vụ tấn công vũ khí hóa học tại Syria

Bản tin thời sự trưa nay (22/4) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, đối thoại với 2.000 công nhân lao động đại diện cho hàng chục nghìn công nhân vùng trọng điểm kinh tế miền Trung.

Thủ tướng: Hãy quan tâm đến người lao động bằng giải pháp việc làm VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp quan tâm đến người lao động bằng giải pháp việc làm, lo bữa ăn với an toàn thực phẩm và dinh dưỡng... "Thủ tướng rất gần gũi với công nhân lao động" VOV.VN - Những gì mà Thủ tướng Chính phủ đã giải đáp, những cử chỉ thân thiện của Thủ tướng đã đáp ứng được mong muốn của người lao động. Toàn cảnh cuộc đối thoại của Thủ tướng với công nhân tại Đà Nẵng VOV.VN - Chính phủ mong muốn mỗi người lao động phải tự phấn đấu, nỗ lực học tập không ngừng, rèn luyện để thành những người thợ giỏi. Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động ở miền Trung VOV.VN - Đây là dịp để công nhân lao động trình bày với Thủ tướng Chính phủ những nguyện vọng, tâm tư và các chính sách đối với công nhân lao động.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Lại them 37 học sinh ngộ độc do ăn quả ngô đồng tại Nghệ An.

Thêm 37 học sinh ở Nghệ An ngộ độc do ăn quả ngô đồng VOV.VN - Thêm 37 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú – THCS Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An phải vào viện cấp cứu do ăn quả ngô đồng.

Trong phần tin thế giới, Nga và Mỹ nhất trí tổ chức một cuộc điều tra khách quan về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria.

Nga tố Mỹ muốn che giấu vụ tấn công khí độc Syria VOV.VN - Nga cho rằng, Mỹ đang có điều gì đó muốn che giấu sau khi đã không kích Syria với cái cớ là đáp trả vụ tấn công khí độc ở tỉnh Idlib.

Tổ chức hồi giáo nhà nước tự xưng thừa nhận tiến hành cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào trụ sở của cơ quan an ninh Liên bang Nga tại vùng Viễn Đông khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương./.