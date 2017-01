Sơn sửa Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội để chống xuống cấp

Nghe thời sự sáng 11/1

Số tiền nợ đọng xây dựng nông thôn mới của các địa phương trên cả nước giảm hơn 5000 tỷ đồng so với đầu năm ngoái, số còn là hơn 9600 tỷ đồng.

Quảng Bình đã chi trả 80% số tiền đền bù sự cố môi trường biển so Formosa Hà Tĩnh gây ra cho người dân.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội lên tiếng trước ý kiến trái chiều của dư luận về việc sơn sửa lại khu di tích.

Thổ Nhĩ Kỳ phá tan âm mưu tấn công đồn cảnh sát ở phía Đông Nam nước này, tiêu diệt một đối tượng tình nghi.

Theo WHO, chi phí xã hội cho các bệnh về thuốc lá đã vượt qua 1.000 tỷ USD, cao hơn nhiều so với nguồn thu thuế toàn cầu, chỉ khoảng 269 tỷ USD.