Tấn công khủng bố tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển làm 4 người chết

Nghe thời sự sáng 8/4

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã giao công chúa Thụy Điển. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã giao công chúa Thụy Điển VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến chào xã giao công chúa kế vị Thụy Điển. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Thị trưởng Stockholm VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chuyến thăm chính thức đến Vương quốc Thụy Điển nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Thụy Điển.

3 tỉnh miền Trung công bố nhận diện thương hiệu du lịch. Đà Nẵng, Quảng Nam và Huế công bố bộ nhận diện thương hiệu du lịch VOV.VN - Bộ nhận diện thương hiệu du lịch của 3 địa phương lấy tên gọi là "The Essence of Vietnam" (Tinh hoa Việt Nam) làm thương hiệu chung.

Hà Nội sẽ tổng rà soát chung cư tranh chấp diện tích sử dụng chung và quỹ bảo trì. Hà Nội bùng nổ tranh chấp tại nhiều khu chung cư VOV.VN - Vẫn có không ít chủ đầu tư dự án nhà ở còn kiểu làm ăn chộp giật khiến người mua chung cư có cảm giác bị lừa dẫn đến xung đột.

4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố do xe tải lao vào đám đông tại trung tâm thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Thông tin mới nhất về vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển VOV.VN - Tính đến nay đã có 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ xe tải lao vào đám đông ở trung tâm thủ đô Stockholm.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chia rẻ sâu sắc sau vụ không kích của Mỹ tại Syria. Hội đồng Bảo an chia sẻ sâu sắc vụ Mỹ tấn công Syria VOV.VN - Theo đề xuất của Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đêm 7/4 đã nhóm họp để thảo luận vụ Mỹ dội tên lửa Tomahawk vào Syria.

Chương trình có bài bình luận: Lắng nghe tiếng người dân.