Xử phạt 1 tỷ đồng đối với đơn vị xây dựng không phép ở Đà Nẵng

Nghe thời sự trưa 13/4

Chương trình có các nội dung đáng chú ý sau:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2010 - 2015, năm 2016, quý 1/2017 và phương hướng nhiệm vụ trong cả năm nay.

Làm việc với Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Kiểm toán Nhà nước phải chủ động kiểm toán những ngành nghề, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Séc Milan Stech.

Thành phố Đà Nẵng xử phạt 1 tỷ đồng đối với đơn vị xây dựng không phép. Đây là mức phạt cao nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực xây dựng ở thành phố này.

Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thất bại trong việc thông qua dự thảo nghị quyết do Anh, Mỹ và Pháp soạn thảo, yêu cầu chính phủ Syria hợp tác điều tra vụ tấn công nghi là sử dụng vũ khí hóa học do quân đội Syria tiến hành hôm 4/4 vừa qua.

Đức bắt giữ 1 nghi can Hồi giáo trong vụ tấn công vào xe buýt chở các cầu thủ CLB bóng đá Dortmund.

