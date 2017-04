Yêu cầu giải trình vụ "cả họ làm quan" tại Hải Dương

Bản tin thời sự sáng nay (14/4), có những nội dung đáng chú ý sau:

Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về chủ trương xây dựng mô hình khu hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc.

Thủ tướng làm việc với nhà đầu tư các dự án lớn ở Phú Quốc VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng Tập đoàn Sun Group sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công mới trong chiến lược mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Liên quan đến việc bổ nhiệm thừa 23 cán bộ tại Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với các trường hợp sai phạm, xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm. Bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ ở Sở NN&PTNT Thái Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên vừa chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ việc bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ tại Sở NN&PTNT.

Trong khi đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu Huyện ủy Kim Thành giải trình việc nhiều thành viên cùng họ, gia đình của lãnh đạo huyện được giao các chức vụ quan trọng.

Cả nhà làm quan ở Hải Dương: “Tất cả đều được bổ nhiệm đúng quy trình“ VOV.VN -Trước sự việc 2 họ cùng nắm giữ các vị trí chủ chốt tại các cơ quan đầu ngành, huyện ủy Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết tất cả đều được bổ nhiệm đúng quy trình.

Triều Tiên chỉ trích Mỹ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đồng thời cảnh báo về 1 đòn trả đũa không thương tiếc. Trong khi đó, có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho 1 vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Liên minh quân sự chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng do Mỹ dẫn đầu phủ nhận cáo buộc liên quan đến vụ không kích 1 kho vũ khí hóa học của IS khiến hàng trăm người thiệt mạng do chất độc phát tán.

Chương trình còn có bình luận nhan đề “Có công tâm mới có quy trình tốt”./.