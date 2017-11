Cộng đồng người Việt Nam tại Lào ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

6.830 USD là số tiền mà bà con cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane, các cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào, các Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào quyên góp được tính đến cuối giờ sáng 25/11 để ủng hộ nhân dân Việt Nam bị ảnh hưởng do cơn bão số 12 vừa qua. Hoạt động quyên góp do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức nhằm động viên chia sẻ với những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 12 gây ra.

Ông Nguyễn Bá Hùng nói: “Đây là lần thứ 3 trong năm nay Đại sứ quán tổ chức quyên góp, phải nói tấm lòng là quan trọng nhất. Chúng tôi rất thương, thông cảm, chia sẻ với bà con trong nước, năm nay bị ảnh hưởng bởi thiên tai rất lớn, liên tiếp, thiệt hại rất nặng nề.

Không chỉ chúng tôi mà Chính phủ, nhân dân Lào, mặc dù còn nhiều khó khăn cũng đã hết sức quan tâm chia sẻ với chúng ta. Bạn đã tặng đồng bào bị bão lụt 100.000USD, 40 tấn hàng và nhiều trăm triệu kíp. Đây là tấm lòng của bà con cũng như người dân Lào. Những hoạt động quyên góp này có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự thương yêu, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau”.

Ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội người Việt Nam tại Lào cho biết, trong sáng nay, riêng bà con cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Vientiane đã quyên góp ủng hộ số tiền là hơn 1.300USD.

“Mỗi khi ở trong nước có phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt, bà con cộng đồng người Việt tại Lào rất nhiệt tình hướng về quê hương đất nước, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đây cũng là trách nhiệm của người Việt Nam, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, khi có khó khăn thì chúng ta cũng cùng chung tay chung sức để cùng nhau vượt qua”, ông Hùng nói.

Cơn bão số 12 vừa qua tại một số tỉnh miền Trung và Tây nguyên của Việt Nam đã làm 100 người chết, 19 người mất tích, hàng trăm người bị thương, hơn 100.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái, nhiều diện tích lúa, hoa màu, hệ thống lưới điện bị thiệt hại gây thiệt hại nhiều nghìn tỷ đồng.

Hoạt động quyên góp này sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 1/12/2017 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ở thủ đô Vientiane./.