Cộng đồng người Việt tại Thái Lan tổ chức lễ Vu lan báo hiếu

Buổi lễ do Trung tâm Ngôn ngữ và Kiến thức Việt (VLK Center) cùng với Hội Người Thái gốc Việt Bangkok, Hội Doanh nhân Thái - Việt Bangkok, Hội Văn hóa Thái - Việt và các tăng ni sinh Việt Nam đang du học tại Thái Lan phối hợp tổ chức. Lễ Vu Lan của cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Thái Lan được tổ chức ở tại chùa Cảnh Phước, Bangkok.

Tham gia buổi lễ có các chư tôn đức và tăng ni sinh Việt Nam đang học tập tại trường Đại học Phật giáo Maha Chulalongkorn Rajavidyalaya, đại diện các Hội người Việt và hàng trăm bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Thái Lan.

Lễ Vu Lan năm nay gồm hai phần chính: Lễ cài hoa hồng để nhắc nhở tăng ni phật tử nhớ về cha mẹ, bậc sinh thành nuôi dưỡng; lễ cầu siêu cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, những vị anh hùng dân tộc đã hy sinh vì tổ quốc, những đồng bào tử nạn…

Phật tử thành kính dâng lễ. Lễ cầu siêu cầu nguyện. Lễ cài hoa hồng.

Bông hồng cài áo để nhắc nhở tăng ni phật tử nhớ về cha mẹ.

Chủ trì buổi lễ, Đại đức Thích Nguyên Chơn, Trụ trì chùa Cảnh Phước, chia sẻ: “Đất nước ta đã trải qua những giai đoạn lịch sử khó khăn và đây đang là thời điểm bang giao với bạn bè quốc tế. Chúng ta may mắn có được một An Nam tông ở Thái Lan hơn 230 năm, với hệ thống 21 ngôi chùa trong danh danh bộ tự viện, 40 ngôi chùa trong hệ thống đa an sinh và cộng đồng hơn 500 tăng lữ, rất nhiều phật tử”.

Đại đức Thích Nguyên Chơn cũng nhấn mạnh, những lễ hội quan trọng như thế này vừa mang ý nghĩa tôn giáo vừa mang ý nghĩa đồng bào, giúp truyền bá văn hóa phật giáo Việt, nối kết những đồng hương nơi xứ người.

Đông đảo tăng ni, phật tử, cộng đồng người Việt ở Thái Lan tham dự buổi lễ.

So với những năm trước, năm nay số lượng người tới tham dự đông hơn dự kiến. Đặc biệt có sự tham gia của các quý thầy, quý cô ở Làng Mai.

Chị Trần Thị Nguyệt Minh việt kiều sống ở Bangkok chia sẻ, chị rất vui mừng và xúc động khi được tham dự vào lễ Vu Lan, không khí buổi lễ Vu lan rất đầm ấm, khiến chị nhớ về gia đình, bố mẹ. Chị cũng mong muốn mọi người sẽ thêm quan tâm chắm sóc, nghĩ về bố mẹ mình.

Các đại sư chủ trì buổi lễ.

Chị Thuý Hà, thành viên ban tổ chức cho biết, Lễ Vu Lan báo hiếu là hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của bà con kiều bào tại Thái Lan, mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam, được tổ chức thường niên từ năm 2009.

Hoạt động này vừa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh, bày tỏ niềm tôn kính, hiếu nghĩa tới các bậc sinh thành, vừa là dịp để bà con Kiều bào tại Thái Lan gặp gỡ, gắn kết cộng đồng, hướng về cội nguồn, hướng về Tổ quốc. Đặc biệt là lễ cầu siêu cho ông bà cha mẹ, các anh hùng, chiến sỹ trận vong đồng bào tử nạn đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền đất nước./. Long trọng Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2017 tại Cộng hòa Séc VOV.VN - Ngày 27/8, tại thủ đô Praha đã diễn ra trọng thể Đại lễ Vu Lan báo hiếu và Ngày văn hóa Phật giáo Việt Nam tại CH Séc.