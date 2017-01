Ảnh: Người Việt tại thủ đô Washington (Mỹ) đón năm mới Đinh Dậu 2017

Cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô Washington D.C là cộng đồng người Việt lớn thứ tư ở Hoa Kỳ (có khoảng 60.000 người). Khu thương mại người Việt lớn nhất tại đây là thương xá Eden thuộc tiểu bang Virginia. Thành lập cách đây 26 năm, chợ Eden nay trở thành một trung tâm thương mại văn hóa của người Việt vùng Virginia, bang Washington D.C. và Maryland. Mỗi năm vào dịp Tết cổ truyền, trung tâm đều có múa lân, đốt pháo, biểu diễn ca nhạc và các hoạt động giải trí để phục vụ người dân cũng như quảng bá cho trung tâm. Pháo nổ vang. Xác pháo đỏ. Nơi cung cấp dịch vụ miễn phí như làm bóng bay. Tặng vòng đeo cổ may mắn. Vẽ tranh biếm họa. Năm nay, do Tết rơi vào ngày cuối tuần nên vào ngày mùng 1 Tết, hàng nghìn người Việt đã có mặt tại đây để tham gia các hoạt động chào đón năm mới và mua sắm lấy may đầu năm. Không chỉ tham gia các hoạt động đón năm mới tại các trung tâm của người Việt, người dân các nước có Tết âm lịch tại Mỹ còn có thói quen đi chùa cầu an và xin chữ đầu năm, cầu cho một năm mới an lành, vạn sự như ý. Xin chữ đầu năm.

