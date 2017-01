Nét đẹp tâm linh của người Việt tại Pháp ngày đầu năm

Giữ gìn phong tục tại Việt Nam cũng như truyền thống hoạt động từ hàng chục năm qua, ngày đầu tiên của Năm mới, Đại sứ Việt Nam cùng các cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp cùng tụ họp trước bàn thờ Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán, nghiêng mình trước vong linh Người và cầu chúc một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Trụ trì chùa Khuông Việt chúc Tết Đại sứ cùng các cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

Sau đó, các cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện đã cùng lên chùa làm lễ cầu an cho năm mới tại hai chùa Khuông Việt và Trúc Lâm Thiền viện.

Tại chùa Khuông Việt, Thượng tọa Thích Tịnh Quang, trụ trì chùa Khuông Việt đã cầu chúc cho Đại sứ cùng các cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo các bà con người Việt một năm mới bình an, dồi dào sức khỏe và nhiều thành công.

Tại Trúc lâm thiền viện, đông đảo bà con người Việt đã tham dự lễ cầu an đầu năm mới dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Phước Đường, trụ trì Trúc Lâm Thiền viện. Tiếp đó, Hòa thượng Thích Phước Đường đã phát lộc đầu năm cho tất cả các phật tử tham dự lễ cầu an. Sau buổi lễ, các phật tử đã thưởng thức các món ăn chay truyền thống thuần Việt, trong bầu không khí ấm áp và bình an.

Lễ cầu an tại Trúc lâm thiền viện.

Qua Đài TNVN, Hòa thượng Thích Phước Đường gửi lời chúc năm mới an lành đến tất cả các phật tử ở nước ngoài cũng như trong nước: “Kính gửi phật tử toàn thể trong nước cũng như ngoài nước sang năm mới thịnh vượng công ăn việc làm tốt hơn năm cũ, mưa gió thuận hòa, dân chúng trải qua cơn lụt lội nay đã gắng gượng trở lại, cầu nguyện có sức mạnh để tạo dựng lại công việc mới, lo công việc đồng áng cũng như ở thôn quê; mong mọi người dồi dào sức khỏe. Kính chúc tất cả được vạn sự bình an, khỏe mạnh, vạn sự như ý”.

Đi lễ chùa ngày đầu năm mới đã trở thành một nét tâm linh của người Việt tại Pháp và nhiều gia đình Việt - Pháp, để giữ gìn các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Trúc Lâm Thiền Viện và chùa Khuông Việt trở thành những địa điểm quen thuộc để phật tử tìm đến cầu bình an cho người thân và gia đình, là nương tựa tinh thần cho những tâm hồn người Việt Nam xa xứ./.