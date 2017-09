Phụ nữ Việt-Lào tham dự Lễ mít-tinh kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị

Chiều 6/9, tại Cung văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane (Lào), đã diễn ra Lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Tham dự buổi Lễ có ông Sonexay Xiphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; ông Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào cùng hơn 1.000 đại biểu là đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ Lào, Hội Phụ nữ các bộ, ngành của Lào, Hội Phụ nữ Vientiane...

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại lễ mít-tinh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham dự lễ mít tinh nhân dịp Đoàn cấp cao và chuyến xe hữu nghị thăm Lào và Campuchia từ ngày 4-16/9/2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào Inlavan Keobounphan và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đã giúp đỡ nhau trên tinh thần quốc tế trong sáng, chí tình, chí nghĩa và hiệu quả trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào Inlavan Keobounphan.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước Lào - Việt Nam đánh giá cao những thành tựu đáng tự hào mà Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước và các tầng lớp phụ nữ Lào- Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là quá trình tham gia xây dựng các luật liên quan đến quyền con người và quyền phụ nữ, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong chính trị. Hiện nay, trong Quốc hội của Lào có 41 phụ nữ, chiếm 27,5%, còn Quốc hội Việt Nam có tỉ lệ nữ là 26,7%.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: "Là những tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ hai nước, Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào đã nhận thức sâu sắc và đầy đủ về trách nhiệm của hai tổ chức đối với việc phát huy vai trò của phụ nữ hai nước, cũng như làm sâu sắc thêm mối quan hệ của nhân dân hai nước.

Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Hội LHPN Lào Inlavan Keobounphan nhấn mạnh: "Để tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và hai tổ chức Hội Phụ nữ Lào -Việt Nam nói riêng, hai bên cần tiếp tục tăng cường các hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác trong từng giai đoạn, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về tình hình thế giới và khu vực, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, khuyến khích đào tạo nghề và nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Đồng chí Sonexay Xiphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã trao Huân chương cho các đại biểu Hội LHPN Việt Nam. Ông Sonexay Xiphandone và Bà Nguyễn Thị Thu Hà tại triển lãm.

Nhân dịp này, đồng chí Sonexay Xiphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã trao Huân chương Tự do hạng hai cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liêp hiệp Phụ nữ Việt Nam; trao Huân chương Tự do hạng ba cho bốn đồng chí Phó Chủ tịch Hội Liêp hiệp Phụ nữ Việt Nam; trao Huân chương lao động hạng ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thủ đô Hà nội, Thành phố HCM, các tỉnh Thanh Hóa, Sơn La, Quảng Trị, Nghệ An, Quảng Nam, Kon Tum, Đắc Lắc vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc và đóng góp quan trọng vào việc phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung, sự hợp tác giữa hai Hội Liên hiệp Phụ nữ nói riêng.

Sau lễ mít- tinh, các đại biểu đã thăm quan khu Triển lãm ảnh truyền thống về mối quan hệ giữa hai nước và tham dự lễ buộc chỉ cổ tay, một nét đẹp về văn hóa và tinh thần của người dân xứ sở Triệu Voi./.