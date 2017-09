15 ngôi nhà kì lạ, độc đáo và hiếm có nhất thế giới

Cocoon House: Tọa lạc trên khu di sản UNESCO của đảo Jeju, ngôi nhà có vị trí đẹp nhìn ra biển với tên gọi Nhà kén/Cocoon house do Planning Korea, Hàn Quốc thiết kế là một ý tưởng lai ghép từ hình dạng núi lửa và tổ kén của thực thể sống. Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 9 năm 2012 và hoàn thành vào năm 2015. Ảnh: Planning Korea Flights of Birds: Cấu trúc được thiết kế giống như đôi cánh của con chim, mỗi phần của thiết kế có chức năng riêng. Ngôi nhà này nằm ở đảo Sao Miguel ở Azores, Bồ Đào Nha. Ảnh: Bernardo Rodrigues Nhà H3: Phong cách tương lai của căn nhà này được lấy cảm hứng từ niềm đam mê của chủ nhân đối với du thuyền. Nó nằm ở Athens, Hy Lạp với tổng diện tích sàn 3000m2. Đây là một ngôi nhà thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng địa nhiệt. Ảnh: 314 Architecture Atudio Nhà Moebius: Một ngôi nhà ở Sydney, Australia là một ví dụ cụ thể về kiến trúc có hình dạng mái đặc biệt. Một bức tường màu trắng trải dài trên ngôi nhà tới tầng hai tạo ra một sân thượng nhỏ. Ảnh: Architects Tony Owen Partners Nhà OLS: Ngôi nhà này như một kiến trúc của tương lai. Nó được thiết kế cho một gia đình bốn người với một sàn dần nâng cao. Ngôi nhà độc đáo này nằm ở Stuttgart, Đức. Ảnh: J.Mayer H. Architects Dupli Casa: Dupli Casa được tạo ra từ ngôi nhà cũ. Việc cải tạo chắc chắn trông rất tuyệt vời. Chủ nhân căn nhà không còn có thể nhận ra không gian trước của họ. Thiết kế nhà này cho thấy lịch sử của gia đình bằng cách sao chép các chi tiết cũ. Bạn sẽ tìm thấy nó ở Ludwigsburg, Đức. Ảnh: J.Mayer H. Architects Ngôi nhà tương lai ở Los Angeles: Ngôi nhà tương lai này sử dụng các đường nét hình học mạnh mẽ. Nội thất của nó trông rất đẹp và hoàn toàn thoải mái quá. Diện tích vào khoảng 540m2. Ảnh: Studio Void Nhà Komb: Ngôi nhà này trông thú vị vì thiết kế độc đáo của nó. Nó sử dụng công nghệ và vật liệu có tác động tối thiểu đến môi trường. Nó có tính năng cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời, thiết bị tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước, đèn LED năng lượng thấp và sàn nâng. Ngôi nhà này được chia thành không gian cho các hoạt động hàng ngày chính, chơi, ăn, ngủ... Ảnh: Semsa Zero House: Thật khó tin nhưng ngôi nhà này có thể di chuyển đến bất cứ nơi đâu. Ngôi nhà nhỏ cho bốn người này được lắp sẵn. Nó có thể dễ dàng được vận chuyển và dựng lên nhanh chóng. Điều này cũng thân thiện với môi trường và thoải mái. Ảnh: Zero House Capital Hill Residence: Tại Slopes của Barvikha, Nga, một biệt thự sang trọng cực kỳ hiện đại được làm bằng thép, bê tông và kính. Ngôi nhà gợi nhớ cho bạn về một con tàu vũ trụ. Ngôi nhà rộng rãi này bạn có thể có bất cứ thứ gì bạn muốn cho một căn nhà từ phòng xông hơi cho đến khu vực tập thể dục. Ảnh: Zaha-hadid Thiết kế ngôi nhà tương lai mang phong cách Retro: Bạn có bao giờ tưởng tượng một ngôi nhà trông như thế nào nếu bạn kết hợp thiết kế retro và những điều kỳ lạ. Ngôi nhà nằm ở Wageningen là sự kết hợp tạo ra không gian sống hiện đại với nhiều bậc thang và sân hiên. Ảnh: Mecanoo Architecten Beekbergen Villa: Ngôi nhà nằm ở làng Beekbergen, tỉnh Gelderland của Hà Lan rất độc đáo. Nó được thiết kế cho một gia đình gồm những người thích một ngôi nhà với thiết kế kỳ lạ và kỳ quái. Mặt ngoài của ngôi nhà làm bằng bê tông trắng chắc chắn kết hợp với những ô của kính trông hoàn toàn độc đáo. Ảnh: Factor Architecture. Nhà Pangyo: Ngôi nhà ba tầng trắng này tọa lạc tại Seoul, Hàn Quốc. Nó có mặt tiền lệch với đường cong và ô của vuông. Ngôi nhà này thực sự được thiết kế để kết nối với thiên nhiên. Ảnh: Office 53427 Shell House: Ngôi nhà này có cấu trúc khuôn vỏ lớn được xây dựng trong khu rừng ở Kitasaku, Nagano, Nhật Bản. Shell House được thiết kế bởi kiến trúc sư Nhật Bản Kotaro Ide, thuộc ARTechnic Architects, gồm 2 khối bê tông hình oval có chức năng như 1 nhà nghỉ, có thể chống lại mùa hè ẩm ướt và mùa đông giá lạnh của khí hậu khu vực. Ảnh: Artechnic F House: Thiên nhiên và công nghệ đã được kết hợp trong ngôi nhà này, nó trông giống như những gì thường được nhìn thấy trong phim khoa học viễn tưởng. Ngôi nhà được thiết kế để phù hợp với độ dốc của địa hình. Ảnh: Meixner Schlüter Wendt Architekten.

Cocoon House: Tọa lạc trên khu di sản UNESCO của đảo Jeju, ngôi nhà có vị trí đẹp nhìn ra biển với tên gọi Nhà kén/Cocoon house do Planning Korea, Hàn Quốc thiết kế là một ý tưởng lai ghép từ hình dạng núi lửa và tổ kén của thực thể sống. Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 9 năm 2012 và hoàn thành vào năm 2015. Ảnh: Planning Korea Flights of Birds: Cấu trúc được thiết kế giống như đôi cánh của con chim, mỗi phần của thiết kế có chức năng riêng. Ngôi nhà này nằm ở đảo Sao Miguel ở Azores, Bồ Đào Nha. Ảnh: Bernardo Rodrigues Nhà H3: Phong cách tương lai của căn nhà này được lấy cảm hứng từ niềm đam mê của chủ nhân đối với du thuyền. Nó nằm ở Athens, Hy Lạp với tổng diện tích sàn 3000m2. Đây là một ngôi nhà thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng địa nhiệt. Ảnh: 314 Architecture Atudio Nhà Moebius: Một ngôi nhà ở Sydney, Australia là một ví dụ cụ thể về kiến trúc có hình dạng mái đặc biệt. Một bức tường màu trắng trải dài trên ngôi nhà tới tầng hai tạo ra một sân thượng nhỏ. Ảnh: Architects Tony Owen Partners Nhà OLS: Ngôi nhà này như một kiến trúc của tương lai. Nó được thiết kế cho một gia đình bốn người với một sàn dần nâng cao. Ngôi nhà độc đáo này nằm ở Stuttgart, Đức. Ảnh: J.Mayer H. Architects Dupli Casa: Dupli Casa được tạo ra từ ngôi nhà cũ. Việc cải tạo chắc chắn trông rất tuyệt vời. Chủ nhân căn nhà không còn có thể nhận ra không gian trước của họ. Thiết kế nhà này cho thấy lịch sử của gia đình bằng cách sao chép các chi tiết cũ. Bạn sẽ tìm thấy nó ở Ludwigsburg, Đức. Ảnh: J.Mayer H. Architects Ngôi nhà tương lai ở Los Angeles: Ngôi nhà tương lai này sử dụng các đường nét hình học mạnh mẽ. Nội thất của nó trông rất đẹp và hoàn toàn thoải mái quá. Diện tích vào khoảng 540m2. Ảnh: Studio Void Nhà Komb: Ngôi nhà này trông thú vị vì thiết kế độc đáo của nó. Nó sử dụng công nghệ và vật liệu có tác động tối thiểu đến môi trường. Nó có tính năng cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời, thiết bị tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước, đèn LED năng lượng thấp và sàn nâng. Ngôi nhà này được chia thành không gian cho các hoạt động hàng ngày chính, chơi, ăn, ngủ... Ảnh: Semsa Zero House: Thật khó tin nhưng ngôi nhà này có thể di chuyển đến bất cứ nơi đâu. Ngôi nhà nhỏ cho bốn người này được lắp sẵn. Nó có thể dễ dàng được vận chuyển và dựng lên nhanh chóng. Điều này cũng thân thiện với môi trường và thoải mái. Ảnh: Zero House Capital Hill Residence: Tại Slopes của Barvikha, Nga, một biệt thự sang trọng cực kỳ hiện đại được làm bằng thép, bê tông và kính. Ngôi nhà gợi nhớ cho bạn về một con tàu vũ trụ. Ngôi nhà rộng rãi này bạn có thể có bất cứ thứ gì bạn muốn cho một căn nhà từ phòng xông hơi cho đến khu vực tập thể dục. Ảnh: Zaha-hadid Thiết kế ngôi nhà tương lai mang phong cách Retro: Bạn có bao giờ tưởng tượng một ngôi nhà trông như thế nào nếu bạn kết hợp thiết kế retro và những điều kỳ lạ. Ngôi nhà nằm ở Wageningen là sự kết hợp tạo ra không gian sống hiện đại với nhiều bậc thang và sân hiên. Ảnh: Mecanoo Architecten Beekbergen Villa: Ngôi nhà nằm ở làng Beekbergen, tỉnh Gelderland của Hà Lan rất độc đáo. Nó được thiết kế cho một gia đình gồm những người thích một ngôi nhà với thiết kế kỳ lạ và kỳ quái. Mặt ngoài của ngôi nhà làm bằng bê tông trắng chắc chắn kết hợp với những ô của kính trông hoàn toàn độc đáo. Ảnh: Factor Architecture. Nhà Pangyo: Ngôi nhà ba tầng trắng này tọa lạc tại Seoul, Hàn Quốc. Nó có mặt tiền lệch với đường cong và ô của vuông. Ngôi nhà này thực sự được thiết kế để kết nối với thiên nhiên. Ảnh: Office 53427 Shell House: Ngôi nhà này có cấu trúc khuôn vỏ lớn được xây dựng trong khu rừng ở Kitasaku, Nagano, Nhật Bản. Shell House được thiết kế bởi kiến trúc sư Nhật Bản Kotaro Ide, thuộc ARTechnic Architects, gồm 2 khối bê tông hình oval có chức năng như 1 nhà nghỉ, có thể chống lại mùa hè ẩm ướt và mùa đông giá lạnh của khí hậu khu vực. Ảnh: Artechnic F House: Thiên nhiên và công nghệ đã được kết hợp trong ngôi nhà này, nó trông giống như những gì thường được nhìn thấy trong phim khoa học viễn tưởng. Ngôi nhà được thiết kế để phù hợp với độ dốc của địa hình. Ảnh: Meixner Schlüter Wendt Architekten.